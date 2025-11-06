快訊

與新壽合意解約有變數？李四川曝原因：最快下周

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達將進駐北士科T17、18，目前市府正與新壽針對該地目合意解約，市府已請會計師針對新壽提出金額憑證審查，最快下禮拜才會簽協議書。圖／報系資料照
輝達將進駐北士科T17、18，目前市府正與新壽針對該地目合意解約，市府已請會計師針對新壽提出金額憑證審查，最快下禮拜才會簽協議書。圖／報系資料照

輝達將進駐北士科T17、18，目前市府正與新壽針對該地目合意解約，盼月底能完成相關程序，最快明將簽協議書，不過今都委前副市長李四川表示，市府已請會計師針對新壽提出金額憑證審查，最快下周才會簽協議書。

李四川表示，這兩天已經請會計師已針對新壽項目提出憑證進行審查，若沒有問題，原則上還是要經過他們董事會同意，最快可能要到下周，才會簽訂協議書。

至於輝達是否會在台北設子公司，李四川表示，輝達目前仍在考慮。

【中央社／台北6日電】

針對北市府與新壽解約程序，台北市副市長李四川今天說，市府聘任會計師正審查新壽提出項目及憑證，考量新壽可能要經臨時董事會同意，原則下週才簽解約協議書。

輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，李四川昨天說，已收到新光人壽提出解約金額約新台幣44.7億元，看起來還算合理，希望7日就能簽解約協議書。

李四川今天下午出席都委會前被媒體堵訪詢問7日是否能與新壽簽解約協議書時說，市府聘任會計師這2天已針對新壽提出項目及憑證進行審查，但考量新壽簽解約協議書可能要經臨時董事會同意，時程可能會到下週，雙方才會簽解約協議書。

此外，台北市長蔣萬安今天上午參與第23屆遠見高峰會中的與談環節，被主持人問及輝達進駐北士科議題時表示，市府預計這2週就可跟新光人壽順利合意解約，接下來會透過專案設定地上權跟輝達簽約。

蔣萬安說，過程中會堅持一件事，就是認為輝達不能只是以現有設立在新加坡或英屬維京群島的台灣分公司與北市府簽約，而是在台北設立1處具備一定資本的公司。他將為市民爭取此事，也相信對方現在應是朝此方向進行。

出席都委會的李四川也被詢問此議題時表示，輝達會考慮在台北設立子公司，目前輝達正在研擬。

針對2026年新北市長選舉，媒體詢問新北市副市長劉和然已拍攝形象照並對外宣示準備好了的看法。李四川說，劉和然確實非常優秀，「如果他能夠承擔，我真的就樂觀其成。」

至於新北歡樂耶誕城活動成為2026年新北市市長選舉議題，媒體詢問外界傳出盼停辦。李四川表示，此活動第1年是自己籌劃開會而促成，因歷經多年，自己也住板橋且每年都會前往活動現場。

李四川說，此活動原則上對板橋民眾而言在交通確實是有必要好好進一步檢討。至於是否停辦或提出改善交通等解決方式，且新北市其他行政區也好像建議可換區舉行活動，認為後續都可檢討。

輝達 北士科

