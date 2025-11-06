快訊

輝達落腳北士科 蔣萬安：希望輝達在台北設立公司跟市府對接簽約

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
遠見高峰會今日上午邀請台北市長蔣萬安，以「AI 加速進化 半導體迎來黃金機會」為題，進行專題論壇。記者胡經周／攝影
遠見高峰會今日上午邀請台北市長蔣萬安，以「AI 加速進化 半導體迎來黃金機會」為題，進行專題論壇。記者胡經周／攝影

輝達台灣總部確定落腳北士科T17、18，台北市長蔣萬安今日上午表示，他認為輝達不能只是用它們現在包括新加坡或是英屬維京群島的公司， 來跟市府對接簽約，「我希望它在台北設立公司， 而且要一定的資本，這是我的堅持」。  

目前輝達在台北已有分公司，不清楚蔣萬安的意思是不是希望輝達在台另外成立子公司，與北市府簽約。

遠見高峰會今日上午邀請台北市長蔣萬安、鈺創科技創辦人暨董事長盧超群、鴻海科技集團董事蔣尚義、經濟部前部長尹啟銘，以「AI 加速進化 半導體迎來黃金機會」為題，進行專題論壇。面對尹啟銘詢問台北市政府與新光人壽針對北投士林科技園區T17、T18地上權合意解約進度，蔣萬安證實，輝達海外企業總部已確定將落腳於北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。

蔣萬安表示，與新壽洽談解約的過程很複雜，超乎各界的想像，簡單來說，因為北市府需要跟新壽談，另方面也要跟輝達現在這家全球市值最大的公司溝通，他們也有很多想法及堅持。但很高興的是，大家都是抱持非常公開的態度，也有共同的目標希望能夠圓滿成功，順利讓輝達進駐台北。

蔣萬安指出，他也和輝達的CFO（財務長）直接面對面討論，這位CFO看重的是整體規劃，包括資金整體的成本， 也想瞭解台灣整體的政情環境是如何。蔣萬安說他也做了分析，讓對方理解這過程可能不是他們所熟悉習慣的那樣的程序。接下來，市府在和新壽解約後，會與輝達之間簽約，「過程有一個環節 ，也是我的堅持。我認為輝達不能只是用它們現在包括新加坡或是英屬維京群島的公司， 來跟我們對接簽約，我希望它在台北設立公司， 而且要一定的資本」。

輝達 北士科

