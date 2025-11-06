快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新新光金董事長吳東亮今日表示，NVIDIA落腳北士科，是台灣產業發展的重要里程碑，非常樂見這個案子往圓滿方向發展。圖／本報資料照片
輝達案即將順利落幕，入主北士科，台新新光金董事長吳東亮今日在工商協進會舉辦的日本福岡市企業招商研討會中提及，NVIDIA落腳北士科，是台灣產業發展的重要里程碑，非常樂見這個案子往圓滿方向發展。他也呼籲，若未來輝達有負擔補償金，北市府可以延續MOU精神，轉做公益捐贈。

不過，吳東亮也澄清，「這個案子一開始是輝達主動來找新光人壽，不是新壽主動求售土地。」吳東亮指出，但新光人壽為了讓國際級企業可以留在台北市，願意出讓租約。這個過程中，新壽也做出了很多努力，希望大家能夠看到新壽的犧牲，給新壽肯定。畢竟NVIDIA落腳北士科，是台北市之福，也是全台灣之福。

吳東亮還說，輝達當時跟新壽簽訂MOU時，除了目前市政府要返還新壽付出的成本之外，還有一筆相當金額的補償金，雖然這份MOU已經失效，「但我有看到報紙上寫，市政府返還給新壽的成本，未來都會轉嫁由輝達支付。」吳東亮建議，未來台北市政府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。

吳東亮最後強調，在此案中看到台灣的公務員真的很辛苦，許多事「動輒得咎」，也希望大家「多挺公務員，讓他們能放開手腳勇於任事，更有作為，為台灣人民謀福利。」

相關新聞

獨／輝達落地 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

輝達案即將順利落幕，入主北士科，台新新光金董事長吳東亮今日在工商協進會舉辦的日本福岡市企業招商研討會中提及，NVIDIA...

輝達落腳北士科 北市府曝新目標：明年1月輝達尾牙時簽約

輝達落腳北士科T17、T18，經過這周幕僚協商，最後底定「分手費」44.7億元。台北市議會民政委員會上午討論建請北市府妥...

樂見輝達落腳北士科 吳東亮：盼給予新壽肯定、善意補償轉公益捐贈

輝達（NVIDIA）新總部能否順利落腳台北市的北投士林科技園區，備受各界關注。新壽5日將合意解約的「分手費」公文送給北市...

挨轟沒遠見！北士科學校地割地蓋羽球館 議員憂重蹈內科

輝達落腳T17、T18，未來北士科還有T3、T4、T12等多塊地將開發，目前市府規畫將洲美國小預定地割一半蓋國際羽球館，...

出席AI高峰會 蔣萬安：輝達確定落腳T17、T18

2025年第23屆遠見高峰會，上午邀請台北市長蔣萬安、鈺創科技創辦人暨董事長盧超群、鴻海科技集團董事蔣尚義、經濟部前部長...

北市：新壽解約金44.7億 預計本月完成終止程序

台北市政府與新光人壽針對北投士林科技園區T17、T18地上權達成合意解約共識後，北市副市長李四川昨（5）日表示，新壽提出...

