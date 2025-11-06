樂見輝達落腳北士科 吳東亮：盼給予新壽肯定、善意補償轉公益捐贈

輝達（NVIDIA）新總部能否順利落腳台北市的北投士林科技園區，備受各界關注。新壽5日將合意解約的「分手費」公文送給北市府，北市副市長李四川表示，新壽預估的解約金額大約45億元以內。工商協進會理事長、台新新光金控（2887）董事長吳東亮6日受訪時表示，非常樂見NVIDIA落腳北士科，他也澄清此案是輝達主動來找新壽，新壽為了讓國際級企業可留在台北市，願意出讓租約，希望大家能給新壽肯定。

工商協進會理事長、台新新光金控董事長吳東亮6日出席工商協進會協辦日本九州福岡市舉辦之「福岡市企業招商研討會 in 台北市」活動，由於5日新壽已提出解約金額，距離順利解約讓輝達落腳北士科更近一步，外界關注吳東亮如何看待此案？

吳東亮表示，NVIDIA落腳北士科，是台灣產業發展的重要里程碑，我們都非常樂見這個案子往圓滿方向發展。但我也要做個澄清，這個案子一開始是輝達主動來找新光人壽，不是新壽主動求售土地，但新光人壽為了讓國際級企業可以留在台北市，願意出讓租約。這個過程中，他們也做出了很多努力，希望大家能夠看到新壽的犧牲，給新壽肯定。畢竟NVIDIA落腳北士科，是台北市之福，也是全台灣之福。

吳東亮提到，他記得輝達當時跟新壽簽訂MOU，除了目前市政府要返還新壽付出的成本之外，還有一筆相當金額的補償金，雖然這份MOU已經失效，但他有看到報紙上寫，市政府返還給新壽的成本，未來都會轉嫁由輝達支付。

因此他建議，「未來台北市政府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份『善意的補償』轉化為公益捐贈，造福台北市民。」

吳東亮最後提到，在這個案子中也看到台灣的公務員真的也很辛苦，許多事動輒得咎，希望大家多挺公務員，讓他們能放開手腳勇於任事，更有作為，為台灣人民謀福利。