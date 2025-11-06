挨轟沒遠見！北士科學校地割地蓋羽球館 議員憂重蹈內科

輝達落腳T17、T18，未來北士科還有T3、T4、T12等多塊地將開發，目前市府規畫將洲美國小預定地割一半蓋國際羽球館，遭議員質疑未來北士科將是內科第二，甚至更大，還割地給體育局，學校等基礎建設夠用嗎？甚至應蓋實驗雙語學校，批教育局「沒遠見」、「不能任人宰割應固守教育用地」，避重蹈內科覆轍。

北市議會教育委員會，國民黨議員張斯綱提案，因應北士科區域開發，社區人口快速發展，提案中正高中研議附屬國中部。教育局長湯志民表示，目前北士科已經有洲美國小預定地，因應輝達等進駐已成立籌備處，整體面積為4.6公頃，其中2.1公頃將撥給體育局蓋國際羽球館，2.5公頃校地蓋洲美國中小，依人口成長速度，先成立國小籌備處，將規畫國小15班、國中12班。

不過議員秦慧珠認為，市府規畫在北士科蓋國際羽球館時，當時輝達還沒確定落腳，但整個北士科未來開發，絕對量體會比內科更大，現在洲美國小預定地要被拿掉「一大半」，校地還夠用？

秦提到，現在內科有5千多家企業進駐，每天上班的人高達20萬人，北士科未來發展，等同就是內科第二，甚至更大，不該割地給羽球館，再讓周邊各校班級「東挪西娜」，甚至現在輝達員工1800人，未來絕對會更多、並邀集全世界人才，也應要有更前瞻規畫，針對科技新貴蓋一個前瞻性的實驗學校或雙語學校，不僅給北士科用，全北市有需要的學生都可以來上，從小就開始教AI教育。

議員曾獻瑩也認同，表示輝達進駐後，附近產業發展的確會有很多工程師進駐，尤其這些行業的半導體產業上班時間比較久，多會在附近找房子住，隨著人口增長，教育也會有需求，市長蔣萬安應該長遠規畫，針對北士科未來人口增加、教育需求，長遠規畫。

湯志民表示，在北士科蓋國際羽球館是府級政策，目前輝達進駐的T17、T18，也臨接文林國小，目前也正要校舍改建，因有三公頃校地也還有增班空間。至於北士科規畫實驗雙語學校的建議，湯說，目前台北市的實驗學校總數額度已滿，甚至如果要蓋實驗學校，可以招收的學生數會更少，不過課程都會將AI等放進來，不一定會用實驗的名稱設校。

教委會召集人陳重文裁示，由教育局評估未來北士科發展的教育需求，研議評估辦理。