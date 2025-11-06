輝達落腳北士科 北市府曝新目標：明年1月輝達尾牙時簽約

輝達落腳北士科T17、T18，經過這周幕僚協商，最後底定「分手費」44.7億元。台北市議會民政委員會上午討論建請北市府妥善因應後續用地問題，北市地政局長王瑞雲表示，北市府全力加緊程序，希望在明年輝達的尾牙，可以簽約，約在明年1月底左右。

針對「分手費」，王瑞雲指出，新壽提出2個比較大的金額，一是營業稅，另一個是資金成本，也就是投入的本金和利息。其中利息部分，北市是用保險業2.5%，但新壽是以提出的公司財報，採用3.7%，這部分還是會請會計師去查核。

議員許淑華追問，多久時間能查核完畢，確定分手費？目前新壽繳的稅和成本，加起來44.7億，但市府底線在哪裡？且市府本來預估利息2.5%，但新壽提的是3.7%，差距太大了。

王瑞雲指出，利息會請會計師幫忙把關，希望明天完成查核，才能在下周送議會審議，至於分手費底線？還是要讓會計師和市府幕僚查核，等正確的金額出來，下周就會送議會。

許淑華也問，今年年底能否完成簽約？王瑞雲解釋，因為所涉及的不只有市政府和跨機關的行政作業，還包含輝達的投資計畫書要送進來，市府才會知道輝達蓋總部的方式，所以有一些是輝達的作業時間，北市府的部分，會希望在明年輝達的尾牙時可以簽約。

王瑞雲表示，簽約和都市計畫變更，可以併行，地政局和產發局處理的是專案設定地上權，簽好了，整個法律關係就已經定了，都市計畫部分，都發局可以平行作業。