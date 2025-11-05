聽新聞
新聞幕後／解約金 新壽最在意觀感

聯合報／ 本報記者林麗玉

台北市府和新光人壽敲定北士科T17、T18分手費，據了解，經過幕僚協商一周，最後訂出的四十四點七億元「分手費」是副市長李四川前晚七時才跟新壽談定，由新壽提出一個市府、外界能接受的四十四點七億元作為和意解約分手費天花板。

知情人士透露，這一次北市府與新壽合意解約的協商程序中，新壽最在意的其實不是錢，而是各界對於解約金額的觀感。

新壽認為，最近媒體一直有所批評，他們也擔心提出的金額市府不同意，更憂心外界看法。但市府認為新壽在意的部分，應該要由新壽自己去對外澄清。整個協商過程有一些討論，但過程還算順利。

另外，先前有媒體報導台新新光金控董事長吳東亮曾稱「新壽連規畫設計費都沒打算和北市府要」，協商時李四川還一度笑稱「如果連規畫設計費都不拿，那就根本沒什麼『成本』了」。在協商時，新壽也澄清吳東亮並沒有說過類似的話。

北士科T17、T18設計規畫費高達六億多元，新壽協商時不斷表達吳東亮從未說過不要規畫設計費。參與協商的市府人士說，對北市府來說，這六億多元的設計規畫費是新壽這三年來付出最多的成本，市府絕對不會不認這筆帳。

