北市：新壽解約金44.7億 預計本月完成終止程序

台北市政府與新光人壽針對北投士林科技園區T17、T18地上權達成合意解約共識後，北市副市長李四川昨（5）日表示，新壽提出解約金約44.7億元，希望明日能簽訂解約協議書，市長蔣萬安表示，目標明年與輝達簽訂專案地上權契約。

輝達台灣總部落腳處再有重大進展，北市府與新壽針對雙方「分手費」展開談判之後，台北市昨日已收到新壽函文。

蔣萬安昨日率局處首長赴議會專案報告「爭取輝達海外總部設立台北的用地規畫」等議題。他表示，預計11月就會完成與新壽終止契約程序，並提請議會大會審議解約金，接著就會依照程序來塗銷地上權、並收回土地，待輝達提出投資企劃書後，市府將進入專案設定地上權行政作業程序，期盼明年初與輝達簽訂地上權契約，全力加速這項重大投資案落地。

有議員質詢與新壽解約、輝達進駐相關進度，蔣萬安解釋，當新壽把確定的金額正式公文送到市府後，市府依程序會報到議會，強調會以把其他新增的部分轉嫁到權利金內的方式，由輝達來支應，絕對不會讓市民埋單。

台北市地政局長王瑞雲也補充，這次退回的金額，除了新壽原先繳納給市府的金額，還有新壽估算的其他成本，而輝達已表達願意概括承受其他增加的成本。

李四川會後也強調，已收到新壽正式來文，解約金額共約44.7億元，扣除原先繳給市府的34.4億餘元，差額大概近10.4億元，跟原先市府估算的8億多元相比，主要差在新壽多計算了繳納給中央約1億元的稅金，以及雙方對資金成本計算方式不同。

他表示，看起來這些的確是成本、還算合理，接下來雙方都會找會計師去審查，希望這周就能確定金額、7日簽解約協議書，再來就能在議會核定後支付解約金，之後辦理地上權塗銷，並進行都市計畫變更與輝達投資計畫書審查等作業。

【記者戴玉翔、陳佩嘉／台北報導】輝達在北士科設置台灣總部案進入最後階段，台北市副市長李四川昨日表示，新光人壽預估的解約金額約44.7億元。據了解，新壽昨日已將公文送交北市府，若無太大意外，新壽近期將舉行董事會通過此案，並逐步展開解約程序，解約款本季可以入帳。