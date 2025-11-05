新壽與北市府談T17、T18 解約金 吳東亮：雙方溝通順利

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

輝達（NVIDIA）在北士科設海外總部案進入最後階段，包括新壽解約、都市計劃變更、簽約，外界關注北市府與新壽合意解約協商進度，新壽承諾5日會將合意解約的「分手費」公文送給北市府，北市副市長李四川表示，新壽預估的解約金額大約45億元以內。對此，台新新光金（2887）董事長吳東亮5日受訪時指出，新壽都有與北市府溝通，「我想應該很順利」。

外界關注北市府與新壽合意解約協商進度，台新新光金董事長吳東亮5日出席中國生產力中心70週年感恩論壇受訪時指出，「詳細的要去問新壽，但新壽跟北市府都有在溝通，我想應該很順利。」

外傳新壽解約金額與原本預估值有10%誤差，吳東亮僅表示，「這個我不清楚，應該不會吧」。

北市副市長李四川5日表示，新壽提出的解約金為44億7千多萬元，扣除新壽繳的34億4千多萬，有約10.4億元的「成本」，但新壽有強調，這是他們的天花板，之後雙方會請會計師審查。

輝達 北士科 吳東亮 新壽

