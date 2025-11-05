新聞幕後／迎輝達「分手費」44.7億 新壽在乎關鍵曝光

輝達落腳北士科T17、T18，據了解，經過這一周幕僚協商，最後底定的44.7億元「分手費」，是由副市長李四川到昨晚七點才跟新壽最後拍板，由新壽提出一個市府、外界能接受的金額，也就是44.7億元作為新壽解約分手費天花板，再由雙方找會計師審查。

知情人士透露，這次北市府與新壽合意解約的協商程序，新壽其實最在意的不是錢，而是解約金額外界的觀感。尤其新壽認為，最近媒體一直對新壽有所批評，他們也擔心提出的金額，市府同不同意？還有外界看法？不過整個協商過程，儘管多多少少會有一些討論，但過程還算順利。

另外，由於先前有媒體報導，台新新光金控董事長吳東亮曾稱，「新壽連規畫設計費都沒打算和北市府要」，協商時，副市長李四川還一度跟對方(新壽)笑稱，「如果連規畫設計費都不拿，那就根本沒什麼『成本』」，協商時，新壽也解釋吳董並沒有這樣說。

由於這個設計規畫費高達6億多元，新壽昨晚協商時，不斷表達吳董過去並沒有說過這話，參與協商的市府人士說，其實對北市府來說，這6億多元的設計規畫費，本身就是新壽這三年多付出最多的成本，市府絕對不會不認這筆金額，至於新壽在意的部分，應該要由新壽自己去對外澄清。