聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午前往議會專案報告輝達案並備詢，市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）備詢。記者曾學仁／攝影
輝達落腳北士科T17、T18，市府今收到新壽合意解約「分手費」公文。副市長李四川中午表示，新壽提出的解約金為44億7千多萬元，扣除新壽繳的34億4千多萬，有約10.4億元「成本」，主要差在兩筆，一是「資金成本」市府原估2.5％，新壽提3.7％；另一筆是1億多元稅金，新壽繳交給中央，也算在解約成本內。

不過李說，新壽也有強調，這是他們的天花板，北市府會再找會計師下去審查。

李四川今天上午赴議會備詢，接近中午接受媒體問及是否已經收到新壽的分手費公文？李說，新壽提出的解約金額為44億7千多萬元，扣除先錢繳的金額，約有10.4億元「成本」，與先前北市府估算多來的8億元左右，多出來的項目，包括新壽「資金成本」估算與稅金部分。

李四川說，新壽的資金成本部分，當初北市府估算是2.5％，不過今天新壽公文估算是3.75％；第二，當初北市府沒有算稅金，因新壽一億多元是繳到中央，不是繳到北市府，這部分稅金還是要還給新壽。

「看起來這個就是新壽的成本，看起來還算合理！」李四川說，新壽也有提到這是他們的天花板，北市府會再找會計師審查，新壽也會找會計師共同審查，如果確定就會共同接受這個解約金額。

其他金額就是工程類新壽已經付出的錢，包括T17、T18規畫設計費、鑽探費、顧問PCM經費等，這些都有規費，甚至之後新壽的鑽探報告，後續還是可以給輝達用，這個工程部分的錢，就與當初北市府計算的差不多。

至於接下來的合意解約程序，李四川說，原則上，會計師部分會希望本周確定，周五就會簽訂協議解約協議書，協議書簽訂完，就會報議會，一邊同意市府支付這筆簽，另一邊辦理地上權的塗銷，一定要等塗銷完，北市府才能進行都市計畫變更、及後續與輝達專案地上權的投資計畫書等審查。

輝達 北士科

新壽分手費44.7億...與市府估落差這2筆 李四川態度曝

