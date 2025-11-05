新壽解約時程？蔣萬安盼：下周一完成終止合約簽訂

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）上午前往議會專案報告輝達案等並備詢。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安今早赴議會進行專案報告，由於新壽尚未正式發合意解約公文，北市議員郭昭巖對此追問北市府，要求應該加把勁要新壽補件。蔣萬安回說，希望下周一能完成終止合約簽訂。

稍早北市副市長李四川在開議前受訪證實，新壽今天上午就會將載明合意解約的公文送給北市府，「分手費」將為45億元之內。蔣萬安說，一旦收到，市府就會即刻後續啟動，後續的程序，包括送議會、及都市計畫變更的相關行政程序。

郭昭巖質詢時問到，市府原訂是11月底和新壽解約、明年與輝達簽約，而與新壽的分手費約40億元，但是目前新壽未送正式公文，市府應該要加把勁向新壽要求盡快補件。

蔣萬安回，會盡快和新壽合意解約，這一兩天有正式公文來就會依照相關程序辦理，希望在下周一前能和新壽完成終止合約簽訂。

此外，郭昭巖也說，新壽提出的4年地租也應該合理，畢竟新壽在前3年都沒有開發，若全部由輝達吸收，也別把輝達嚇跑。蔣萬安說，已有和輝達說明。

