新壽「分手費」比北市府預估高10%？ 吳東亮：不會吧

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
台新新光金控董事長吳東亮。記者周佑政／攝影
台新新光金控董事長吳東亮。記者周佑政／攝影

輝達落腳北士科T17、T18，新光人壽承諾今天會將合意解約的「分手費」公文送給北市府，北市副市長李四川表示，新壽預估的解約金額大約45億元以內。而新壽提出的金額，是否比北市府預估高10%，台新新光金控董事長吳東亮說，「這個我不清楚，應該不會吧。」

李四川今早表示，新壽預估的解約金額大約45億元以內，還是要看今天新壽送來的公文，下周就可以送議會備查。

至於是否有10%誤差？李四川說，據他了解，新壽提出的金額，有比北市府原估算8億元多一點，因新壽資金成本的比例，還有新壽繳的稅金，當初北市府沒有提稅金，成本與北市府當初算的8億元差不多，不過詳細金額，還是要等新壽今天提出正式公文，才能將金額確定下來。李說，看起來應該在45億元以下，不過這裡面還包括他們之前繳交的30多億元。

吳東亮上午出席財團法人中國生產力中心70周年感恩論壇開幕式，會後媒體詢問，新壽合議解約大約45億元，是否比北市府預估高10%？吳東亮說，「這個我不清楚，應該不會吧。」他表示，詳細情形要去請問新壽，他們跟市政府很多人在溝通，應該很順利。

輝達 北士科

