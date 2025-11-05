與新壽「分手費」 蔣萬安：由輝達支應 不會讓台北市民埋單

台北市長蔣萬安上午前往議會針對輝達海外總部專案報告。針對北市府與新壽的分手費是由誰埋單？引起委員的關注，蔣萬安表示會由輝達支應，「絕對不會讓台北市民埋單」。

蔣萬安表示會按照程序，當新壽把確定金額的正式公文送到市府，依照程序會報到議會，在權利金上面，由輝達支應。新壽繳給台北市府的32億元的權利金及租金，解約部分還給新壽，就是市府埋單退還，這部分不會轉嫁給輝達，但也不是市民埋單，就是退還。