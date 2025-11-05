快訊

北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

與新壽「分手費」 蔣萬安：由輝達支應 不會讓台北市民埋單

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午前往議會專案報告輝達案並備詢，市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）備詢，針對北市府與新壽的分手費是由誰埋單，蔣萬安表示會由輝達支應，絕對不會讓台北市民埋單。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安上午前往議會專案報告輝達案並備詢，市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）備詢，針對北市府與新壽的分手費是由誰埋單，蔣萬安表示會由輝達支應，絕對不會讓台北市民埋單。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安上午前往議會針對輝達海外總部專案報告。針對北市府與新壽的分手費是由誰埋單？引起委員的關注，蔣萬安表示會由輝達支應，「絕對不會讓台北市民埋單」。

蔣萬安表示會按照程序，當新壽把確定金額的正式公文送到市府，依照程序會報到議會，在權利金上面，由輝達支應。新壽繳給台北市府的32億元的權利金及租金，解約部分還給新壽，就是市府埋單退還，這部分不會轉嫁給輝達，但也不是市民埋單，就是退還。

輝達 北士科

延伸閱讀

吳怡農表態挑戰台北市長 議員問是否有信心連任...蔣萬安反應曝

北市民債務每人2.55萬…蔣萬安：不認同歲計賸餘換現金

輝達付新壽「分手費」加4年地租 蔣萬安：不讓台北市民埋單

登記沒？被問普發現金1萬元怎用 蔣萬安曝「老闆」處理

相關新聞

新壽解約時程？蔣萬安盼：下周一完成終止合約簽訂

台北市長蔣萬安今早赴議會進行專案報告，由於新壽尚未正式發合意解約公文，北市議員郭昭巖對此追問北市府，要求應該加把勁要新壽...

新壽「分手費」比北市府預估高10%？ 吳東亮：不會吧

輝達落腳北士科T17、T18，新光人壽承諾今天會將合意解約的「分手費」公文送給北市府，北市副市長李四川表示，新壽預估的解...

輝達付新壽「分手費」加4年地租 蔣萬安：不讓台北市民埋單

台北市長蔣萬安今早赴議會針對輝達海外總部專案報告。北市議員曾獻瑩詢問，北市府與新壽的分手費是由誰埋單？是台北市民埋單，還...

北市府與輝達農曆前簽約能否再提早？李四川說話了

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告爭取輝達海外總部設立台北的用地規畫，針對市府希望在農曆年前與輝達簽約，議員侯漢廷質詢時希...

影／迎輝達...新壽分手費今出公文 蔣萬安曝即刻啟動這些程序

輝達落腳北士科T17、T18，副市長李四川證實，新壽今天上午就會將載明合意解約的公文送給北市府，「分手費」將為45億元之...

分手費確定了！迎輝達落腳李四川證實45億內 新壽今出公文

輝達落腳北士科T17、T18，終於新壽承諾今天上午，會將合意解約的「分手費」公文送給北市府，北市副市長李四川今天上午受訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。