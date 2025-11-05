輝達付新壽「分手費」加4年地租 蔣萬安：不讓台北市民埋單

台北市長蔣萬安今早赴議會針對輝達海外總部專案報告。北市議員曾獻瑩詢問，北市府與新壽的分手費是由誰埋單？是台北市民埋單，還是輝達埋單？還是透過轉嫁的方式，未來權利金由輝達埋單？蔣萬安回應，會由輝達支應，強調「絕對不會讓台北市民埋單。」

蔣萬安回應，會按照程序，當新壽把確定金額的正式公文送到市府，依照程序會報到議會。也如同議員所說，會由輝達在權利金上面，由輝達支應。

曾獻瑩再次詢問，會用轉嫁的方式，在權利金把這次分手費轉嫁由輝達埋單？蔣萬安回應「對。」曾獻瑩追問，至於概括承受的範圍會到哪裡，是全部分手費、部分分手費，抑或是不包含新壽退還繳交給台北市的權利金，只有5到8億元，還是40幾億元？

地政局長王瑞雲補充，會由輝達這邊概括承受，細節部分有大概和輝達提一下，增加的部分是市府談解約退給新壽本來繳交以外的金額，也就是說，如果繳32億元，退給新壽的部分不會轉嫁給輝達，但是其他的成本部分，會再由輝達吸收。

曾獻瑩總結，新壽繳給台北市府的32億元的權利金及租金，這部分解約部分還給新壽，就是市府埋單退還，這部分不會轉嫁給輝達？王瑞雲再說明，這部分不會轉嫁給輝達，但也不是市民埋單，就是退還，並且會向新壽收這4年的地租。

曾獻瑩也說，意思是空窗四年的地租會請輝達付？王瑞雲，是的，已經和輝達提過。蔣萬安承諾，絕對不會讓台北市民埋單。