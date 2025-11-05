快訊

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了

輝達付新壽「分手費」加4年地租 蔣萬安：不讓台北市民埋單

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）上午前往議會專案報告輝達案等並備詢。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）上午前往議會專案報告輝達案等並備詢。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安今早赴議會針對輝達海外總部專案報告。北市議員曾獻瑩詢問，北市府與新壽的分手費是由誰埋單？是台北市民埋單，還是輝達埋單？還是透過轉嫁的方式，未來權利金由輝達埋單？蔣萬安回應，會由輝達支應，強調「絕對不會讓台北市民埋單。」

蔣萬安回應，會按照程序，當新壽把確定金額的正式公文送到市府，依照程序會報到議會。也如同議員所說，會由輝達在權利金上面，由輝達支應。

曾獻瑩再次詢問，會用轉嫁的方式，在權利金把這次分手費轉嫁由輝達埋單？蔣萬安回應「對。」曾獻瑩追問，至於概括承受的範圍會到哪裡，是全部分手費、部分分手費，抑或是不包含新壽退還繳交給台北市的權利金，只有5到8億元，還是40幾億元？

地政局長王瑞雲補充，會由輝達這邊概括承受，細節部分有大概和輝達提一下，增加的部分是市府談解約退給新壽本來繳交以外的金額，也就是說，如果繳32億元，退給新壽的部分不會轉嫁給輝達，但是其他的成本部分，會再由輝達吸收。

曾獻瑩總結，新壽繳給台北市府的32億元的權利金及租金，這部分解約部分還給新壽，就是市府埋單退還，這部分不會轉嫁給輝達？王瑞雲再說明，這部分不會轉嫁給輝達，但也不是市民埋單，就是退還，並且會向新壽收這4年的地租。

曾獻瑩也說，意思是空窗四年的地租會請輝達付？王瑞雲，是的，已經和輝達提過。蔣萬安承諾，絕對不會讓台北市民埋單。

輝達 北士科

延伸閱讀

輝達北士科 蔣萬安：新壽公文送達就即刻啟動後續程序

登記沒？被問普發現金1萬元怎用 蔣萬安曝「老闆」處理

還在等新壽補「成本」憑證 蔣萬安：這2周完成議會備查

黃敏惠率團參訪北市環境再造取經永續治理 與蔣萬安相見歡

相關新聞

輝達付新壽「分手費」加4年地租 蔣萬安：不讓台北市民埋單

台北市長蔣萬安今早赴議會針對輝達海外總部專案報告。北市議員曾獻瑩詢問，北市府與新壽的分手費是由誰埋單？是台北市民埋單，還...

北市府與輝達農曆前簽約能否再提早？李四川說話了

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告爭取輝達海外總部設立台北的用地規畫，針對市府希望在農曆年前與輝達簽約，議員侯漢廷質詢時希...

影／迎輝達...新壽分手費今出公文 蔣萬安曝即刻啟動這些程序

輝達落腳北士科T17、T18，副市長李四川證實，新壽今天上午就會將載明合意解約的公文送給北市府，「分手費」將為45億元之...

分手費確定了！迎輝達落腳李四川證實45億內 新壽今出公文

輝達落腳北士科T17、T18，終於新壽承諾今天上午，會將合意解約的「分手費」公文送給北市府，北市副市長李四川今天上午受訪...

輝達進駐北士科權利金多少？ 北市府曝數字：歧見應不會太大

新壽在北士科T17、T18朝與北市府合意解約，後續北市府將與輝達簽訂地上權，國民黨北市議員游淑慧今在議會質詢，詢問目前與...

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

輝達落腳北士科T1718，目前市府與新壽合意解約程序中。由於明天北市長蔣萬安就要赴議會專案報告輝達案，傳出最快明天有可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。