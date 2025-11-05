快訊

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了

北市府與輝達農曆前簽約能否再提早？李四川說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告爭取輝達海外總部設立台北的用地規畫。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告爭取輝達海外總部設立台北的用地規畫。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告爭取輝達海外總部設立台北的用地規畫，針對市府希望在農曆年前與輝達簽約，議員侯漢廷質詢時希望能再提早，但副市長李四川表示，輝達要做投資計畫書，要求2個月的工作天，所以才會在農曆過年前簽約。

侯漢廷說，現在誰阻擋輝達來台北，就是中華民國的罪人，目前輝達落腳台北，仍有與新壽解約、都市計畫變更和市府與輝達簽約等3大項目要進行，但哪些可以同步進行？像都計變更，都發局要寫細部計畫書，還要公展30天，開委員會再函報市府公告實施，但不能更加速？

侯漢廷說，輝達是「優等生」不應該再公展30天，浪費1個月，應該節省行政程序，市府應請中央專案處理。蔣萬安表示，目前發展方向，大家都正面看待，整體來講，會加速提前在明年初完成簽約；至於是否必要公展30天？都發局長簡瑟芳表示，這是都市計畫法母法的規定。

李四川表示，其實設計變更不是真正要件，這可以跟簽約併行，列入「甲方」應辦的事項，現在主要是簽約，輝達要做投資計畫書，以他們公司的狀況，他們要求要有2個月的工作天，所以會在農曆過年前簽約。

輝達 北士科

延伸閱讀

登記沒？被問普發現金1萬元怎用 蔣萬安曝「老闆」處理

分手費確定了！迎輝達落腳李四川證實45億內 新壽今出公文

議員曝秘密基地是「它」 已經帶輝達看過？北市引李四川這4字回應

輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

相關新聞

輝達付新壽「分手費」加4年地租 蔣萬安：不讓台北市民埋單

台北市長蔣萬安今早赴議會針對輝達海外總部專案報告。北市議員曾獻瑩詢問，北市府與新壽的分手費是由誰埋單？是台北市民埋單，還...

北市府與輝達農曆前簽約能否再提早？李四川說話了

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告爭取輝達海外總部設立台北的用地規畫，針對市府希望在農曆年前與輝達簽約，議員侯漢廷質詢時希...

影／迎輝達...新壽分手費今出公文 蔣萬安曝即刻啟動這些程序

輝達落腳北士科T17、T18，副市長李四川證實，新壽今天上午就會將載明合意解約的公文送給北市府，「分手費」將為45億元之...

分手費確定了！迎輝達落腳李四川證實45億內 新壽今出公文

輝達落腳北士科T17、T18，終於新壽承諾今天上午，會將合意解約的「分手費」公文送給北市府，北市副市長李四川今天上午受訪...

輝達進駐北士科權利金多少？ 北市府曝數字：歧見應不會太大

新壽在北士科T17、T18朝與北市府合意解約，後續北市府將與輝達簽訂地上權，國民黨北市議員游淑慧今在議會質詢，詢問目前與...

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

輝達落腳北士科T1718，目前市府與新壽合意解約程序中。由於明天北市長蔣萬安就要赴議會專案報告輝達案，傳出最快明天有可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。