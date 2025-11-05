快訊

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

幕後／吳音寧錯失台肥董座的沙盤推演曝光了

輝達北士科 蔣萬安：新壽公文送達就即刻啟動後續程序

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午前往議會專案報告輝達案並備詢，市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）備詢。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安上午前往議會專案報告輝達案並備詢，市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）備詢。記者曾學仁／攝影

台北市議會上午進行第14屆第6次定期大會第5次會議，邀請台北市長蔣萬安專案報告輝達案等並備詢，市長蔣萬安、副市長李四川等官員列席報告。

輝達（NVIDIA）在北士科設海外總部案進入最後階段，包括新壽解約、都市計劃變更、簽約，對於外界關注與新壽合意解約協商進度，蔣萬安說，昨天北市府有在跟新壽開會有確定契約解約金，接下來新壽就會正式來文，市府就會即刻啟動後續的程序，包括送議會及都市計畫變更的相關行政程序。

台北市長蔣萬安（中）上午前往議會專案報告輝達案等並備詢。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午前往議會專案報告輝達案等並備詢。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安上午前往議會專案報告輝達案並備詢，市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）備詢。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安上午前往議會專案報告輝達案並備詢，市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）備詢。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）上午前往議會專案報告輝達案等並備詢。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）上午前往議會專案報告輝達案等並備詢。記者曾學仁／攝影

輝達 北士科

延伸閱讀

登記沒？被問普發現金1萬元怎用 蔣萬安曝「老闆」處理

還在等新壽補「成本」憑證 蔣萬安：這2周完成議會備查

黃敏惠率團參訪北市環境再造取經永續治理 與蔣萬安相見歡

蔣萬安不准設翡翠 光電板下游裝好裝滿？北水處：無接觸水體

相關新聞

輝達付新壽「分手費」加4年地租 蔣萬安：不讓台北市民埋單

台北市長蔣萬安今早赴議會針對輝達海外總部專案報告。北市議員曾獻瑩詢問，北市府與新壽的分手費是由誰埋單？是台北市民埋單，還...

北市府與輝達農曆前簽約能否再提早？李四川說話了

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告爭取輝達海外總部設立台北的用地規畫，針對市府希望在農曆年前與輝達簽約，議員侯漢廷質詢時希...

影／迎輝達...新壽分手費今出公文 蔣萬安曝即刻啟動這些程序

輝達落腳北士科T17、T18，副市長李四川證實，新壽今天上午就會將載明合意解約的公文送給北市府，「分手費」將為45億元之...

分手費確定了！迎輝達落腳李四川證實45億內 新壽今出公文

輝達落腳北士科T17、T18，終於新壽承諾今天上午，會將合意解約的「分手費」公文送給北市府，北市副市長李四川今天上午受訪...

輝達進駐北士科權利金多少？ 北市府曝數字：歧見應不會太大

新壽在北士科T17、T18朝與北市府合意解約，後續北市府將與輝達簽訂地上權，國民黨北市議員游淑慧今在議會質詢，詢問目前與...

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

輝達落腳北士科T1718，目前市府與新壽合意解約程序中。由於明天北市長蔣萬安就要赴議會專案報告輝達案，傳出最快明天有可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。