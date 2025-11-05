輝達北士科 蔣萬安：新壽公文送達就即刻啟動後續程序
台北市議會上午進行第14屆第6次定期大會第5次會議，邀請台北市長蔣萬安專案報告輝達案等並備詢，市長蔣萬安、副市長李四川等官員列席報告。
輝達（NVIDIA）在北士科設海外總部案進入最後階段，包括新壽解約、都市計劃變更、簽約，對於外界關注與新壽合意解約協商進度，蔣萬安說，昨天北市府有在跟新壽開會有確定契約解約金，接下來新壽就會正式來文，市府就會即刻啟動後續的程序，包括送議會及都市計畫變更的相關行政程序。
