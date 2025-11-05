聽新聞
新壽分手費金額確定 李四川證實45億元以內
在新光人壽同意與北市府合意解約後，輝達台灣總部落腳北士科T17、T18終於有重大進展。台北市副市長李四川5日上午受訪時強調，新壽預估解約金額約在45億元以內，但仍要以新壽今天送來的公文為準，預計下周即可送議會備查。
李四川上午赴議會備詢時，被媒體詢問市府與新壽合意解約的進度。李四川證實，過去幾天已與新壽初步協商，北市府昨天下班前，已與幕僚確認初步協商的各項內容，確認所謂的解約「成本」金額。
李四川指出，原則上，新壽今天上午會送交北市府正式的公文，也會確定金額，北市府後續將依據公文上的金額，經由會計師公會取得會計師簽證，若金額確定後，就會提報議會編列預算。
李四川表示，據他的了解，新壽提出的金額比北市府原先估算的8億再多一些，主要是因為新壽計入資金成本比例、還有繳納的稅金，當初北市府並未將列入稅金，所以整體算起來，成本比北市府原先預估的8億元多一點，不過詳細金額仍須待新壽今天提出正式公文後，才能把金額確定下來。李四川說，金額看起來應該在45億元以下，其中也包括新壽先前已繳交的30多億元。
另外，新壽提出比原本多約8億元的差額是否後續由輝達吸收？李四川指出，若報議會核定，輝達願意全額承擔多出的金額，由於這筆款項屬基金支出，原則上可先支出併決算辦理，但如果要併決算須事前送議會核備，經議會核備後，即可從基金先支付，支付後再併決算報議會審查。
