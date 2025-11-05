聽新聞
影／迎輝達...新壽分手費今出公文 蔣萬安曝即刻啟動這些程序
輝達落腳北士科T17、T18，副市長李四川證實，新壽今天上午就會將載明合意解約的公文送給北市府，「分手費」將為45億元之內。台北市長蔣萬安今天上午赴議會備詢，蔣萬安說，一旦收到，市府就會即刻後續啟動，後續的程序，包括送議會、及都市計畫變更的相關行政程序。
蔣萬安今天赴議會專案報告輝達落腳北士科等案，對於外界關注與新壽合意解約協商進度，蔣萬安說，昨天北市府有在跟新壽開會有確定契約解約金，接下來新壽就會正式來文，市府就會即刻後續啟動，後續的程序，包括送議會及都市計畫變更的相關行政程序。
