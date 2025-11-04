輝達進駐北士科權利金多少？ 北市府曝數字：歧見應不會太大

新壽在北士科T17、T18朝與北市府合意解約，後續北市府將與輝達簽訂地上權，國民黨北市議員游淑慧今在議會質詢，詢問目前與輝達的地上權權利金多少？是否能在農曆年前簽約？產發局回應，已找兩家估價師，約100多億元出頭，簽約應該不會有太大歧見。

游淑慧詢問，後續輝達進駐北士科的地上權權利金相關進度，據了解去年暑假已有找過估價師概估，當時是否有納入計畫道路，金額大約是多少？去年暑假時已經有找過估價師概估，當時的金額是多少？以及是否有將道路納入。

游淑慧也說，之前她估計，數字約落在100到110億元左右，那目前輝達知道這個價格嗎？是否有辦法依照副市長李四川所說，農曆年前簽約？

陳俊安回答，為求保險起見，已找了兩家估價師，估價程序都在前置作業，隨時能啟動。當初道路是先移除掉，將兩塊基地合併起來，在暑假期間估價出來，因為兩塊基地比T16大一些，權利金部分約100多億元一些。

陳俊安說，輝達在台灣有找相關夥伴，因此知道行情，目前看起來，雙方對於金額的認知上差異不大，簽約應該不會有太大歧見。應該能在農曆年前簽約，且都市計畫變更也已經啟動。