輝達進駐北士科權利金多少？ 北市府曝數字：歧見應不會太大

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
新壽在北士科T17、T18朝與北市府合意解約，後續北市府將與輝達簽訂地上權。聯合報系資料照
新壽在北士科T17、T18朝與北市府合意解約，後續北市府將與輝達簽訂地上權。聯合報系資料照

新壽北士科T17、T18朝與北市府合意解約，後續北市府將與輝達簽訂地上權，國民黨北市議員游淑慧今在議會質詢，詢問目前與輝達的地上權權利金多少？是否能在農曆年前簽約？產發局回應，已找兩家估價師，約100多億元出頭，簽約應該不會有太大歧見。

游淑慧詢問，後續輝達進駐北士科的地上權權利金相關進度，據了解去年暑假已有找過估價師概估，當時是否有納入計畫道路，金額大約是多少？去年暑假時已經有找過估價師概估，當時的金額是多少？以及是否有將道路納入。

游淑慧也說，之前她估計，數字約落在100到110億元左右，那目前輝達知道這個價格嗎？是否有辦法依照副市長李四川所說，農曆年前簽約？

陳俊安回答，為求保險起見，已找了兩家估價師，估價程序都在前置作業，隨時能啟動。當初道路是先移除掉，將兩塊基地合併起來，在暑假期間估價出來，因為兩塊基地比T16大一些，權利金部分約100多億元一些。

陳俊安說，輝達在台灣有找相關夥伴，因此知道行情，目前看起來，雙方對於金額的認知上差異不大，簽約應該不會有太大歧見。應該能在農曆年前簽約，且都市計畫變更也已經啟動。

輝達 北士科 地上權 新壽 合意解約

相關新聞

輝達進駐北士科權利金多少？ 北市府曝數字：歧見應不會太大

新壽在北士科T17、T18朝與北市府合意解約，後續北市府將與輝達簽訂地上權，國民黨北市議員游淑慧今在議會質詢，詢問目前與...

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

輝達落腳北士科T1718，目前市府與新壽合意解約程序中。由於明天北市長蔣萬安就要赴議會專案報告輝達案，傳出最快明天有可能...

輝達、北市拚春節前簽約 總部落腳T17、T18

輝達（NVIDIA）確定落腳北士科T17、T18基地，台北市長蔣萬安昨（31）日受訪時表示，市府預計11月中旬前完成與新...

北士科T17、T18「分手費」 新壽地上權成本北市府承擔

新光人壽日前宣布，願與北市府針對北士科T17、T18地上權合意解約，雙方展開協商。至於雙方「分手費」怎麼談？台北市副市長...

輝達能否順利落腳 還有四變數

新壽目前仍有四大變數，將左右輝達台灣總部能否順利落腳。

輝達進駐北士科卡關 北市籲新壽找第三方鑑價

輝達（NVIDIA）總部進駐北士科持續卡關，台北市副市長李四川表示，市府仍盼望輝達落腳北市，已建議新壽由第三方公正單位，...

