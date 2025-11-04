迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

輝達落腳北士科T1718，目前市府與新壽合意解約程序中。由於明天北市長蔣萬安就要赴議會專案報告輝達案，傳出最快明天有可能將新壽合意解約案送議會備查？副市長李四川今表示，「明天應該還來不及啦，原則上會在這個禮拜把解約做確定。」

對於與新壽合意解約進度，李四川今受訪也表示，目前市府還沒有收到新壽到「成本」憑證，北市府本周一定會跟新壽大概就成本這部分確定。希望在本周能夠確定完了以後，下周送議會審查。

民眾黨議員林珍羽今天在議會財建部門質詢時，也問及輝達案，林問產發局長陳俊安，為何新壽遲遲沒有補件，是否分手費還沒談好？陳俊安說，就他所知，沒有遲遲沒補件的問題，市府上周已通知新壽，新壽有一些單據要去整理，不過這主要是地政局、法務局討論，還是要問他們比較清楚。

林珍羽問，會不會影響進度？陳俊安表示，市府目前都還是朝11月月前解約為目標。