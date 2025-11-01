輝達進駐台北市確定 李四川以這「12字」送市府同仁共勉

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川昨表示，希望在明年農曆過年前與輝達完成簽訂設定地上權契約。李四川今也在臉書指出，「順境不飄、逆境不倒、絕境不慌」，這是他時常跟同仁共勉的話。

李四川指出，「副市長辛苦了」這是2個月來在路上聽到最多的問候語，可見大家都關心公館圓環以及輝達是否進駐台北市。公館圓環填平剛好使用1個月，交通事故比同期減少40%，必須再觀察、再優化，讓市民有一條安全回家的路。

他說，輝達進駐台北市也已確定，會盡快辦理簽約等行政程序。「順境不飄、逆境不倒、絕境不慌」，這是他常跟同仁的共勉，謝謝同仁給他的支持與協助，更感謝議會及很多市民給市府團隊的鼓勵與加油。他也祝大家有一個美好的假日。

