擬11月解約新壽 北市府：農曆年前拚與輝達簽約

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
輝達確定落腳T17、18，北市府與新光人壽近日已啟動合議解約。 圖／本報資料照片
輝達總部確定落腳北市北士科Ｔ17、Ｔ18，北市府與新光人壽近日已啟動合議解約。市長蔣萬安昨表示，希望十一月中旬前順利合意解約；副市長李四川說，蔣市長曾說最晚明年年中簽約，也要求市府盡快推動，他則希望力拚明年農曆過年前完成與輝達簽約。

台新新光金董座吳東亮表態含意解約不會要求設計費，李四川說，詳細項目可能要下個禮拜才會知道。

都發局稱都市計畫變更三個月可完成，李四川說，市府跟新壽解約後，才能和輝達簽約。輝達須提出投資計畫書經過審查，輝達回應做計畫書要二個月，原則上跟都市計畫是可以並行，都市計畫因有公展一個月，所以估三個月內可完成這兩部分。

至於新壽願意放手解約，傳是台積電創辦人張忠謀等人勸說？李四川回應，「這個我不知道」。

