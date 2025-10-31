輝達台灣總部落腳處 黃仁勳：希望設在台北

快訊

中央社／ 韓國慶州31日電

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達執行長黃仁勳今天出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議期間表示，他希望輝達台灣總部能設在台北。

黃仁勳受訪時被問及對於輝達（NVIDIA）台灣總部落腳處的看法。他指出：「我想他們還在處理這件事…我們在那裡有很多員工，而我們的辦公空間不夠，所以我們選了一個很漂亮的地點…。」

他提及：「我想當地政府和地主之間還在討論，我不太清楚最新進展，但我確實知道，台北所有人都非常希望輝達能留在台北。」

黃仁勳還說：「但如果我們在台北找不到合適的地方，我就得把它設在別處。所以，我希望能把它設在台北。」

輝達落腳北士科最新進度 李四川：拚農曆年前簽約

輝達（NVIDIA）確定落腳北士科T17、T18基地，台北市長蔣萬安31日受訪時表示，市府預計11月中旬前完成與新光人壽...

分手費估40億拚春節前簽約輝達 張忠謀勸新壽放手？李四川吐6字

輝達總部確定落腳北士科T17、T18，北市府與新壽啟動合議解約，預估合意解約金額40億元。台北市長蔣萬安今出席道安會報前...

新壽放手是因這兩大科技大老？ 曾獻瑩：若屬實「真的太丟臉」

輝達總部確定落腳北士科T17、T18，北市府昨初步與新壽協商「分手費」，市府預估合意解約金額40億元左右。外傳是新壽是在...

輝達總部確定落腳北士科 加速「第一圈」卡位潮

輝達選定北士科終於塵埃落定，台北市新核心北移態勢再度明確，地段價值向上力道無庸置疑，甚至預期更為強勢。放眼全台經濟結構，...

新壽T17、T18分手費估40億 與北市合意解約達成初步共識

繼台北市長蔣萬安在議會證實，輝達（NVIDIA）確定落腳北士科T17、T18，昨（30）日北市府與新光人壽初步針對合意解...

T17、T18解約金 北市府、新壽協商…初估40億元

輝達確定落腳北士科T17、T18，北市府昨初步與新壽協商「分手費」，除將返還新壽已繳的32億多元，也談到幾筆較大「成本」...

