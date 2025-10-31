快訊

輝達落腳北士科最新進度 李四川：拚農曆年前簽約

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台北市副市長李四川今下午出席道安會報前受訪。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川今下午出席道安會報前受訪。記者林佳彣／攝影

輝達（NVIDIA）確定落腳北士科T17、T18基地，台北市長蔣萬安31日受訪時表示，市府預計11月中旬前完成與新光人壽的合意解約程序，隨後即可與輝達啟動簽約作業；副市長李四川補充，目標農曆過年前完成與輝達的簽約，讓北士科AI產業聚落的關鍵進程能順利落地。

外界關注輝達進駐北士科進度，蔣萬安透露，一切進展依計畫推進，如同之前所講，也如同新壽上周在記者會上公開說明，後續就會啟動合意解約程序，如果一切順利，希望可以在11月中以前，完成合意解約的程序。

李四川則說明，市府已在30日與新壽初步協商解約金額，與市府估計差不多，具體內容下周才會明朗，目前市府正同步推進三件事，第一是與新壽完成解約，第二是輝達投資計畫書須經兩個月作業時間，第三是都市計畫變更程序，預估三個月內可完成，最晚明年年中簽約，但市長要求儘速，因此朝農曆年前完成設定地上權為目標。

