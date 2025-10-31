快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

分手費估40億拚春節前簽約輝達 張忠謀勸新壽放手？李四川吐6字

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市副市長李四川今下午出席道安會報前受訪。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川今下午出席道安會報前受訪。記者林佳彣／攝影

輝達總部確定落腳北士科T17、T18，北市府與新壽啟動合議解約，預估合意解約金額40億元。台北市長蔣萬安今出席道安會報前表示，希望下月中前順利完成合議解約；副市長李四川說，力拚明年農曆過年前就要完成與輝達簽約。

新壽分手費是否已經有結果？蔣萬安表示，如同他之前所講，上周新壽記者會也公開說明，他們就是取得相關成本回去後，北市府後續會啟動合意解約的程序。如果一切順利，當然希望可以在下個月中以前，順利完成合意解約的程序。

李四川指出，昨天地政局與法務局初步跟新壽協商，對方也有提一些大項，算起來的費用跟市府上次估的8億元差不多。至於台新新光金董座吳東亮表態不要設計費，新壽來談有提及不要這筆費用？李四川說，大項裡面就是他們花了錢，裡面含什麼，可能要下個禮拜才會知道。

都發局稱都市計畫變更3個月就可完成，最快明年1月就可以來進行？李四川說，現在有3件事，第一是跟新壽解約，解約後，才能簽約。輝達必須要有投資計畫書，要經過審查，而輝達告訴市府做計畫書要2個月，「原則上跟都市計畫是可以並行」，都市計畫因有公展1個月，所以初估3個月內可完成這兩部分。

李四川說，蔣市長談了最晚明年年中簽約，也要求市府團隊能夠盡快，自己和所有幕僚希望在農曆過年前就要完成簽約。

新壽願意放手解約是台積電創辦人張忠謀等人勸說？李四川回應，這個他不知道。

台北市長蔣萬安今下午出席道安會報前受訪。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今下午出席道安會報前受訪。記者林佳彣／攝影

輝達 北士科 新壽 李四川 張忠謀 蔣萬安

延伸閱讀

與新壽談分手費…2周內能完成解約？蔣萬安：會盡快完成程序

議員曝秘密基地是「它」 已經帶輝達看過？北市引李四川這4字回應

輝達卡關張景森自薦當一周副市長幫決行...李四川回應了

2026選新北市長？李四川曝態度 還爆「蔣萬安現在根本不理我」

相關新聞

分手費估40億拚春節前簽約輝達 張忠謀勸新壽放手？李四川吐6字

輝達總部確定落腳北士科T17、T18，北市府與新壽啟動合議解約，預估合意解約金額40億元。台北市長蔣萬安今出席道安會報前...

新壽放手是因這兩大科技大老？ 曾獻瑩：若屬實「真的太丟臉」

輝達總部確定落腳北士科T17、T18，北市府昨初步與新壽協商「分手費」，市府預估合意解約金額40億元左右。外傳是新壽是在...

輝達總部確定落腳北士科 加速「第一圈」卡位潮

輝達選定北士科終於塵埃落定，台北市新核心北移態勢再度明確，地段價值向上力道無庸置疑，甚至預期更為強勢。放眼全台經濟結構，...

新壽T17、T18分手費估40億 與北市合意解約達成初步共識

繼台北市長蔣萬安在議會證實，輝達（NVIDIA）確定落腳北士科T17、T18，昨（30）日北市府與新光人壽初步針對合意解...

T17、T18解約金 北市府、新壽協商…初估40億元

輝達確定落腳北士科T17、T18，北市府昨初步與新壽協商「分手費」，除將返還新壽已繳的32億多元，也談到幾筆較大「成本」...

與新壽談分手費…2周內能完成解約？蔣萬安：會盡快完成程序

輝達確定落腳北士科T17、T18，北市府今初步與新壽協商「分手費」。北市長蔣萬安今被問及，是否能2周內與新壽完成解約？蔣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。