分手費估40億拚春節前簽約輝達 張忠謀勸新壽放手？李四川吐6字
輝達總部確定落腳北士科T17、T18，北市府與新壽啟動合議解約，預估合意解約金額40億元。台北市長蔣萬安今出席道安會報前表示，希望下月中前順利完成合議解約；副市長李四川說，力拚明年農曆過年前就要完成與輝達簽約。
新壽分手費是否已經有結果？蔣萬安表示，如同他之前所講，上周新壽記者會也公開說明，他們就是取得相關成本回去後，北市府後續會啟動合意解約的程序。如果一切順利，當然希望可以在下個月中以前，順利完成合意解約的程序。
李四川指出，昨天地政局與法務局初步跟新壽協商，對方也有提一些大項，算起來的費用跟市府上次估的8億元差不多。至於台新新光金董座吳東亮表態不要設計費，新壽來談有提及不要這筆費用？李四川說，大項裡面就是他們花了錢，裡面含什麼，可能要下個禮拜才會知道。
都發局稱都市計畫變更3個月就可完成，最快明年1月就可以來進行？李四川說，現在有3件事，第一是跟新壽解約，解約後，才能簽約。輝達必須要有投資計畫書，要經過審查，而輝達告訴市府做計畫書要2個月，「原則上跟都市計畫是可以並行」，都市計畫因有公展1個月，所以初估3個月內可完成這兩部分。
李四川說，蔣市長談了最晚明年年中簽約，也要求市府團隊能夠盡快，自己和所有幕僚希望在農曆過年前就要完成簽約。
新壽願意放手解約是台積電創辦人張忠謀等人勸說？李四川回應，這個他不知道。
