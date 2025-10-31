新壽放手是因這兩大科技大老？ 曾獻瑩：若屬實「真的太丟臉」

輝達總部確定落腳北士科T17、T18，北市府昨初步與新壽協商「分手費」，市府預估合意解約金額40億元左右。外傳是新壽是在台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮等人力勸才放手，國民黨北市議員曾獻瑩說，「如果是真的，太丟臉了」，大企業不應被勸才放手。

議員曾獻瑩表示，新壽10月30日向北市府報價初步成本，包括已繳權利金與租金共32億元，以及設計、監測等部分已施作項目約8億元，合計約40億元，如此金額與市府原先預估的5億元至8億元成本相符，加上前期繳納的權利金租金，整體來看屬於合理範圍。

曾獻瑩表示，市府應依法審核新壽提出的成本明細與憑證，確保程序公開透明，讓社會信任市府在輝達進駐案中的處理過程。

另外，民報報導，新壽態度大轉彎，願意放手合意解約的真正關鍵是國內科技業大老向台新新光金董座吳東亮力勸，包含宏碁集團創辦人施振榮、台積電創辦人張忠謀。

曾獻瑩認為，「如果是真的，真的太丟臉了」，國內大型企業應該明白什麼才是對台灣最好的選擇，應主動為國家長遠利益著想，而非被勸才行動。