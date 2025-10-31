T17、T18解約金 北市府、新壽協商初估40億元

輝達確定落腳北士科T17、T18，北市府昨初步與新壽協商「分手費」，除將返還新壽已繳的32億多元，也談到幾筆較大「成本」，初估約8億元，市府預估合意解約「分手費」將如同先前估算的40億元左右，下周雙方還會進一步協商。

台北市長蔣萬安前天在議會宣布輝達總部確定落腳T17、T18後，新壽昨天就和北市府協商合意解約的成本。據了解，協商中新壽提出的成本包括先前付出去的設計費、監測費、專案管理服務費和稅金，依慣例稅金應由北市府出，不過當初合約中已轉嫁給新壽，市府將返還。

依照協商結果，新壽提出的成本與北市府先前估算的8億元差不多，加上新壽先前繳交給北市府的金額，包括權利金已繳29.93億元，地租2.8億元、履保金3.6億元，總計36.38億元。不過其中3億元是支票，所以扣除，「分手費」應與市府先前預估的40億元差不多。

協商中新壽未提出實際的憑證，加上新壽還有幾個較小金額比較不確定，北市府與新壽約定下周再協商。

國民黨市議員游淑慧說，市府接下來的工作包括如何與新壽開啟解約談判、計算解約成本、退錢、點交收回土地、道路都市計畫變更、整併T17、T18、重新計算權利金、專案設定地上權給輝達等，後續程序都是北市府的工作，包括啟動都市計畫變更等，市府應成立專案小組多頭並行，在2、3個月內盡快將計畫送到議會審查，並與輝達完成法律契約。