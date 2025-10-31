新壽T17、T18分手費估40億 與北市合意解約達成初步共識

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
北市府與新光人壽雙方針對「分手費」金額已達初步共識，總額約40億元。聯合報系資料照
繼台北市長蔣萬安在議會證實，輝達（NVIDIA）確定落腳北士科T17、T18，昨（30）日北市府與新光人壽初步針對合意解約金額進行協商。據了解，雙方針對外界關注的「分手費」金額已達初步共識，總額約40億元，與市府先前內部估算相近。

消息指出，協商內容除返還新壽先前已繳的約32億元外，也討論到新壽提出的多項成本，包括設計費、監測費、PCM費及稅金等。據了解，新壽今日提出有憑證的成本約6.5億元，仍有部分費用尚在整理中，另外，由於部分稅金原應由市府負擔，但先前合約卻轉嫁給新壽，因此北市府也將一併返還。

據了解，北市府內部對「分手費」的底線為47億元以內，包含新壽已繳的約36億多元及上限約10億元的「可認成本」，只要新壽能提出確實且符合成本認定標準的憑證，就會予以認列。

目前新壽仍在彙整相關資料，部分金額尚待確認，雙方預計下周再度協商，若最終金額經雙方確認無誤，合意解約的分手費將落在市府原先預估的40億元上下。

蔣萬安在議會報告時指出，輝達與市府視訊會議後達成三點共識，包括總部設於北士科T17、T18、樂見市府與新壽完成解約程序，並希望市府盡速推動都市計畫變更與行政流程，讓輝達能儘早落地。

對於雙方協商內容與後續進度，北市府沒有更進一步回應。

據消息人士指出，目前新壽的態度全面配合北市府，至於成本費用多少，新壽截至目前為止，都未對外透露，不過據了解，新壽已將相關的成本費用，送交北市府，達成階段任務。

