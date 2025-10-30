聽新聞
與新壽談分手費…2周內能完成解約？蔣萬安：會盡快完成程序
輝達確定落腳北士科T17、T18，北市府今初步與新壽協商「分手費」。北市長蔣萬安今被問及，是否能2周內與新壽完成解約？蔣說，新壽強調會與市府合意解約，他們會提出相關成本，要回成本後，就會盡快完成合意解約程序。
蔣萬安今天傍晚出席台北溫泉季啟動儀式，對於輝達落腳T17、T18，北市府與新壽是否能在兩周完成解約？蔣說，北市府昨天已經表達過，輝達就是確定會在北士科T17、T18，新壽這邊上周記者會及初步接觸，也強調會與市府合意解約，當然新壽會提出相關成本，要回成本後，就會盡快完成合意解約程序。
