今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達總部確定落腳北士科T17、T18。圖／聯合報系資料照
輝達總部確定落腳北士科T17、T18。圖／聯合報系資料照

輝達確定落腳北士科T17、T18。據了解，北市府今已初步與新壽協商「分手費」，除將返還新壽已繳的32億多元，今協商也談到幾筆大筆「成本」，包括設計費、監測費、PCM費、還有稅金等，初估約8億元左右，預估「合意解約」分手費，將如先前市府估算的40億元左右。

台北市長蔣萬安昨天在議會宣布，輝達總部確定將落腳北士科T17、T18後，據了解，新壽今天正式與北市府協商合意解約的「成本」，也就是外界關注的「分手費」。

據了解，今天的協商，新壽提出的成本，包括先前付出去的設計費、監測費、PCM費用，再來還有稅金，因照道理稅金應由北市府出，不過當初合約有轉嫁給新壽，這部分北市府也將返還新壽。

依照今天的協商，新壽提出的「成本」，據了解，應與北市府先前估算的8億元差不多，加上新壽先前繳交給北市府的金額，包括權利金已繳29.93億元，地租2.8億元、履保金3.6億元、總計已繳36.38億元，不過因為其中3億是支票，所以扣除支票，約已繳32億多元，加上協商的約8億元成本，「分手費」應該與市府先前預估的40億元差不多。

因新壽今天沒有提出實際的憑證，加上新壽還有幾個比較不確定的金額，所以北市府與新壽下周會再協商，估計應該與先前市府估算的「分手費」40億元左右差不多。

輝達 北士科 新壽 北市府

