快訊

台股開高走高漲逾180點續創新高 台積電開漲10元

黃復興黨部重出江湖？「扶龍」鄭麗文 泛軍系圖譜現形

從換尿布到哄睡 誰撐起幼兒園2歲班？教保員嘆分工不均

加速落腳北士科…游淑慧曝這程序可後補 讓輝達同步建築設計

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達總部確定落腳北士科T17、T18。圖／報系資料照
輝達總部確定落腳北士科T17、T18。圖／報系資料照

輝達總部確定落腳北士科T17、T18。國民黨議員游淑慧今表示，後續北市府啟動都市計畫變更等行政程序，她希望市府成立專案小組多頭並行，並在2、3個月內盡快將計畫送到議會審查，同時盡快與輝達完成法律的契約。

游淑慧提到，未來的事還很多，且都是北市府的事，希望北市府成立專案小組多頭並行，其中都市計畫的變更都可以後面補或列為甲方的承諾事項，不一定要等都市計畫變更完才能簽約，也讓輝達能同步進行建築設計。

游淑慧今天在臉書提到，她上周質詢地政局就已經談到，如何與新壽開啟談判解約、計算解約成本、退錢、點交收回土地、道路都市計畫變更、整併T17、T18土地、重新計算權利金、專案設定地上權給輝達等。

游說，新壽願意跟市府合意解約，等北士科T17、T18基地順利點交回地政局後，北市府需要盡快啟動各項行政程序，以最快速度讓輝達順利落腳台北，才能讓台北市民安心，台灣會安心，她也預祝地政局跟輝達會談出一個很好的價錢。

輝達 北士科 游淑慧

延伸閱讀

輝達進駐T17、18要付多少權利金？游淑慧估算金額 局長讚：懂行情

游淑慧被控誹謗京華城容積違失「金流異常」 北檢不起訴

有人認了？郝龍斌控境外網攻擊.. 游淑慧：證實AI造假介選

賴清德提中華民國2次、台灣51次 游淑慧諷：做台灣國父夢

相關新聞

加速落腳北士科…游淑慧曝這程序可後補 讓輝達同步建築設計

輝達總部確定落腳北士科T17、T18。國民黨議員游淑慧今表示，後續北市府啟動都市計畫變更等行政程序，她希望市府成立專案小...

輝達台灣總部確定在T17、T18 北市拚明年中簽約

全球晶片龍頭輝達台灣總部昨確定落腳台北市北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18，市長蔣萬安昨宣布，市府中午與輝達視訊會議敲定，預...

新聞眼／蔣萬安拆彈成功 解約新壽仍應謹慎

台北市北士科Ｔ17、Ｔ18土地原是新光人壽與市府長達四年僵局縮影，因全球ＡＩ巨擘輝達選址，成為牽動台灣科技未來與市長蔣萬...

輝達台灣總部 權利金估百億

輝達（NVIDIA）台灣總部選址進入最終回，台北市長蔣萬安昨（29）日宣布，輝達已明確表示將把總部設於北投士林科技園區T...

輝達台灣總部 新壽：將儘快提送成本

輝達（NVIDIA）確定將在北投士林科技園區T17、T18 基地設立總部，外界關注新壽與北市府合意解約進度，據了解，新壽...

助輝達落腳 北市府盼2週內與新壽簽解約協議書

台北市長蔣萬安今天說，輝達明確表示台灣總部地點會在北士科T17、T18基地。地政局表示，希望2週內可與新壽簽訂協議書，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。