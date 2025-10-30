加速落腳北士科…游淑慧曝這程序可後補 讓輝達同步建築設計

輝達總部確定落腳北士科T17、T18。國民黨議員游淑慧今表示，後續北市府啟動都市計畫變更等行政程序，她希望市府成立專案小組多頭並行，並在2、3個月內盡快將計畫送到議會審查，同時盡快與輝達完成法律的契約。

游淑慧提到，未來的事還很多，且都是北市府的事，希望北市府成立專案小組多頭並行，其中都市計畫的變更都可以後面補或列為甲方的承諾事項，不一定要等都市計畫變更完才能簽約，也讓輝達能同步進行建築設計。

游淑慧今天在臉書提到，她上周質詢地政局就已經談到，如何與新壽開啟談判解約、計算解約成本、退錢、點交收回土地、道路都市計畫變更、整併T17、T18土地、重新計算權利金、專案設定地上權給輝達等。

游說，新壽願意跟市府合意解約，等北士科T17、T18基地順利點交回地政局後，北市府需要盡快啟動各項行政程序，以最快速度讓輝達順利落腳台北，才能讓台北市民安心，台灣會安心，她也預祝地政局跟輝達會談出一個很好的價錢。