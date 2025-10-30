聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／輝達總部案 蔣萬安拆彈成功 解約新壽仍應謹慎

聯合報／ 本報記者李承穎

台北市北士科Ｔ17、Ｔ18土地原是新光人壽與市府長達四年僵局縮影，因全球ＡＩ巨擘輝達選址，成為牽動台灣科技未來與市長蔣萬安政治聲望的關鍵戰場。蔣市府歷經數月「拆彈」斡旋，終於促成輝達、市府、新壽三方初步共識，輝達台灣總部確定留在北市，奠定全球「AI powerhouse」的地位，然與新壽的解約爭議未定，仍須步步為營。

輝達希望一塊沒紛爭的素地蓋總部，但上月底與新壽備忘錄到期，新壽與市府又有契約爭議，輝達只好向中央政府請求盤點土地，眼見賴政府有望收割，其他縣市也重燃希望紛紛喊話，一時間從穩操勝券到風雨飄搖，蔣萬安和從中穿針引線的副市長李四川，迎來一場難解的政治風暴。

危機中也見轉機，蔣萬安與副市長李四川的應對策略，可謂剛柔並濟，展現市府的決心與手腕。

李四川先畫下底線，堅決不讓新壽直接轉移地上權給輝達，加上十月起新壽失去備忘錄護身符，市府又密集提供備案。蔣萬安則拋出Ｔ17、Ｔ18至今「荒煙蔓草」未開發，釋出可強制解約信號。

市府壓力加上議會不分黨派一致反對外傳新壽百億解約金的「獅子大開口」，新壽壓力空前，最終讓步，願意僅收回成本，讓輝達最終能順利落腳最屬意的地點。

若一切順利，輝達執行長黃仁勳預計明年中旬在Computex展上宣布開工，這塊都市計畫後超過四公頃的土地，一座高科技的「飛碟屋」將拔地而起，北市可望成為ＡＩ產業聚落的核心之一。

有了「輝達經驗」，讓產業界看到市府願意排除萬難，未來招商絕非難事。然而，懸而未決的「分手費」仍是隱憂，若雙方最終被迫走向強制解約甚至漫長訴訟，恐讓輝達失望離去，出現三輸僵局。

輝達 北士科

延伸閱讀

影／北市不普發現金綠嗆「守財奴」 蔣萬安：搞清楚狀況別偷換概念

何時與輝達簽約？蔣萬安估明年中完成程序

影／北市普發現金？苗博雅：誰讓人民有錯誤認知 蔣萬安回嗆「雙標」

「沒條件普發現金」挨批咎由自取 蔣萬安嗆綠營雙標：要北市用老本發

相關新聞

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

北市長蔣萬安今宣布，輝達總部確定落腳北士科T17、T18。今天中午的視訊會議，據了解，除輝達告知最後決定，也有表達確認北...

蔣萬安曝下一步想招商OpenAI…一問輝達進駐時程 藍議員直呼：太慢了

輝達確定落腳北士科T17、T18。議員要求北市府應該更大格局，宣告北市成為「AI產業研發之都」，將北士科剩下的三塊地積極...

輝達落腳北士科 新壽分手費多少錢？議員曝上限：超過就是獅子大開口

台北市長蔣萬安下午在市議會宣布，輝達選址確認在T17、T18，議員也關心後續流程，蔣表示，預計11月底前完成與新壽合意解...

輝達確定落腳T17、T18 游淑慧曝1原因：權利金有機會上看百億

輝達總部確定落腳北士科T17、T18。國民黨議員游淑慧今天在臉書提到，外界好奇，未來輝達的專案設定地上權權利金價格多少？...

新聞眼／輝達總部案 蔣萬安拆彈成功 解約新壽仍應謹慎

台北市北士科Ｔ17、Ｔ18土地原是新光人壽與市府長達四年僵局縮影，因全球ＡＩ巨擘輝達選址，成為牽動台灣科技未來與市長蔣萬...

輝達台灣總部確定在T17、T18

全球晶片龍頭輝達台灣總部昨確定落腳台北市北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18，市長蔣萬安昨宣布，市府中午與輝達視訊會議敲定，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。