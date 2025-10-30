新聞眼／輝達總部案 蔣萬安拆彈成功 解約新壽仍應謹慎

台北市北士科Ｔ17、Ｔ18土地原是新光人壽與市府長達四年僵局縮影，因全球ＡＩ巨擘輝達選址，成為牽動台灣科技未來與市長蔣萬安政治聲望的關鍵戰場。蔣市府歷經數月「拆彈」斡旋，終於促成輝達、市府、新壽三方初步共識，輝達台灣總部確定留在北市，奠定全球「AI powerhouse」的地位，然與新壽的解約爭議未定，仍須步步為營。

輝達希望一塊沒紛爭的素地蓋總部，但上月底與新壽備忘錄到期，新壽與市府又有契約爭議，輝達只好向中央政府請求盤點土地，眼見賴政府有望收割，其他縣市也重燃希望紛紛喊話，一時間從穩操勝券到風雨飄搖，蔣萬安和從中穿針引線的副市長李四川，迎來一場難解的政治風暴。

危機中也見轉機，蔣萬安與副市長李四川的應對策略，可謂剛柔並濟，展現市府的決心與手腕。

李四川先畫下底線，堅決不讓新壽直接轉移地上權給輝達，加上十月起新壽失去備忘錄護身符，市府又密集提供備案。蔣萬安則拋出Ｔ17、Ｔ18至今「荒煙蔓草」未開發，釋出可強制解約信號。

市府壓力加上議會不分黨派一致反對外傳新壽百億解約金的「獅子大開口」，新壽壓力空前，最終讓步，願意僅收回成本，讓輝達最終能順利落腳最屬意的地點。

若一切順利，輝達執行長黃仁勳預計明年中旬在Computex展上宣布開工，這塊都市計畫後超過四公頃的土地，一座高科技的「飛碟屋」將拔地而起，北市可望成為ＡＩ產業聚落的核心之一。

有了「輝達經驗」，讓產業界看到市府願意排除萬難，未來招商絕非難事。然而，懸而未決的「分手費」仍是隱憂，若雙方最終被迫走向強制解約甚至漫長訴訟，恐讓輝達失望離去，出現三輸僵局。