快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

輝達台灣總部 新壽：將儘快提送成本

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

輝達（NVIDIA）確定將在北投士林科技園區T17、T18 基地設立總部，外界關注新壽與北市府合意解約進度，據了解，新壽已接獲台北市政府來函，要求提供該地上權案的具體成本計算內容，相關行政作業持續進行中，會儘快完成並回覆北市府。不過，新壽並未對外透露取得成本的可能金額及區間。

台北市長蔣萬安昨（29）日於議會備詢時證實，輝達明確表示海外總部，就會在北士科T17、18；輝達亦希望儘快跟新光人壽完成合意解約程序，市府將儘快啟動行政程序。

相關人士指出，新壽已接獲北市府來函，要求提供該地上權案的具體成本計算內容，像是權利金、租金及相關開發費用等，且周一新壽和北市府已經聯繫上，雙方已有召開會議討論相關議題，行政作業持續進行中，會儘快完成並回覆北市府。

至於成本多少，尚未知曉，但新壽日前召開記者會時，董事長魏寶生指出，董事會授權他去談，只要求返還新壽已支付之相關成本，金融業是高度監理的行業，「不可能獅子大開口」。若市府願意提供補償金額，會考慮建議董事會用在公益。

魏寶生也表示，新壽「顧全大局」決定退出。

輝達 北士科

延伸閱讀

助輝達落腳 北市府盼2週內與新壽簽解約協議書

影／北市不普發現金綠嗆「守財奴」 蔣萬安：搞清楚狀況別偷換概念

何時與輝達簽約？蔣萬安估明年中完成程序

影／北市普發現金？苗博雅：誰讓人民有錯誤認知 蔣萬安回嗆「雙標」

相關新聞

輝達台灣總部確定在T17、T18 北市拚明年中簽約

全球晶片龍頭輝達台灣總部昨確定落腳台北市北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18，市長蔣萬安昨宣布，市府中午與輝達視訊會議敲定，預...

新聞眼／蔣萬安拆彈成功 解約新壽仍應謹慎

台北市北士科Ｔ17、Ｔ18土地原是新光人壽與市府長達四年僵局縮影，因全球ＡＩ巨擘輝達選址，成為牽動台灣科技未來與市長蔣萬...

輝達台灣總部 權利金估百億

輝達（NVIDIA）台灣總部選址進入最終回，台北市長蔣萬安昨（29）日宣布，輝達已明確表示將把總部設於北投士林科技園區T...

輝達台灣總部 新壽：將儘快提送成本

輝達（NVIDIA）確定將在北投士林科技園區T17、T18 基地設立總部，外界關注新壽與北市府合意解約進度，據了解，新壽...

助輝達落腳 北市府盼2週內與新壽簽解約協議書

台北市長蔣萬安今天說，輝達明確表示台灣總部地點會在北士科T17、T18基地。地政局表示，希望2週內可與新壽簽訂協議書，目...

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

北市長蔣萬安今宣布，輝達總部確定落腳北士科T17、T18。今天中午的視訊會議，據了解，除輝達告知最後決定，也有表達確認北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。