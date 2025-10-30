輝達台灣總部 新壽：將儘快提送成本
輝達（NVIDIA）確定將在北投士林科技園區T17、T18 基地設立總部，外界關注新壽與北市府合意解約進度，據了解，新壽已接獲台北市政府來函，要求提供該地上權案的具體成本計算內容，相關行政作業持續進行中，會儘快完成並回覆北市府。不過，新壽並未對外透露取得成本的可能金額及區間。
台北市長蔣萬安昨（29）日於議會備詢時證實，輝達明確表示海外總部，就會在北士科T17、18；輝達亦希望儘快跟新光人壽完成合意解約程序，市府將儘快啟動行政程序。
相關人士指出，新壽已接獲北市府來函，要求提供該地上權案的具體成本計算內容，像是權利金、租金及相關開發費用等，且周一新壽和北市府已經聯繫上，雙方已有召開會議討論相關議題，行政作業持續進行中，會儘快完成並回覆北市府。
至於成本多少，尚未知曉，但新壽日前召開記者會時，董事長魏寶生指出，董事會授權他去談，只要求返還新壽已支付之相關成本，金融業是高度監理的行業，「不可能獅子大開口」。若市府願意提供補償金額，會考慮建議董事會用在公益。
魏寶生也表示，新壽「顧全大局」決定退出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言