輝達台灣總部 權利金估百億

輝達（NVIDIA）台灣總部選址進入最終回，台北市長蔣萬安昨（29）日宣布，輝達已明確表示將把總部設於北投士林科技園區T17、T18基地，並期盼市府儘速與新光人壽完成合意解約及都市計畫變更程序，目標於明年6月前與輝達完成簽約。

至於與新光人壽的解約時程，蔣萬安表示，內部已召開跨局處討論期程，本周將與新壽正式會談，期望兩周內達成第一階段共識，加速後續行政作業，預計在11月底前完成解約，後續都市計畫變更及審議程序也會加快腳步。

北市府談輝達台灣總部選址重點

有不動產估價師表示，北士科T17、T18基地合併後面積約4.3公頃、約1萬3,000坪，以當地土地行情每坪250至280萬換算，市價約為325億至364億元，若市府給輝達最優惠的地上權權利金底價換算，權利金約為97.5億至109.2億元。

台北市政府團隊昨中午前與輝達展開最後選址會議，在經濟部與台北市政府所提出的十餘個備案位址中，終敲定選擇北士科T17、T18用地。在新光人壽宣布願意合意解約後，知情人士透露，輝達主要考慮到交通位址較鄰近捷運與主要幹道，以及鄰近有包括金仁寶等其他科技公司，最終仍選擇北士科T17、T18，而非洲美國小預定地。

蔣萬安下午親自在議會上宣布這消息，他表示，北市府與輝達上午召開視訊會議，輝達明確表示選擇北士科T17、T18基地，並期盼市府儘速與新光人壽完成合意解約及都市計畫變更程序。他強調，市府將以最快速度推動相關行政作業，讓輝達海外總部順利落腳台北。

蔣萬安透露，新光人壽於上周召開記者會，宣布願與市府合意解約，並僅取回相關成本，這也是輝達拍板T17、T18的關鍵原因，目前三方已充分溝通，合意解約後將以「一塊乾淨的地」專案設定地上權，市府正加速相關流程，目標在明年6月與輝達簽約。

北市府官員表示，市府內部已經召開跨局處討論期程，例如兩基地要取消道路進行合併需經過都市計畫變更程序，這必須要再與新壽解約歸還土地後，才能進行公告一個月、之後還要再提審議，預估三個月之內可以完成，也就是明年1月底完成。