快訊

全球暖化玉山也遭殃 氣象署曝數據佐證：變得更熱、更少寒冷

川普會晤李在明 同意南韓需發展核動力潛艦

符合外界預期…美聯準會宣布今年二度降息 調降1碼

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達台灣總部 權利金估百億

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
輝達（NVIDIA）台灣總部選址進入最終回。路透
輝達（NVIDIA）台灣總部選址進入最終回。路透

輝達（NVIDIA）台灣總部選址進入最終回，台北市長蔣萬安昨（29）日宣布，輝達已明確表示將把總部設於北投士林科技園區T17、T18基地，並期盼市府儘速與新光人壽完成合意解約及都市計畫變更程序，目標於明年6月前與輝達完成簽約。

至於與新光人壽的解約時程，蔣萬安表示，內部已召開跨局處討論期程，本周將與新壽正式會談，期望兩周內達成第一階段共識，加速後續行政作業，預計在11月底前完成解約，後續都市計畫變更及審議程序也會加快腳步。

北市府談輝達台灣總部選址重點
北市府談輝達台灣總部選址重點

有不動產估價師表示，北士科T17、T18基地合併後面積約4.3公頃、約1萬3,000坪，以當地土地行情每坪250至280萬換算，市價約為325億至364億元，若市府給輝達最優惠的地上權權利金底價換算，權利金約為97.5億至109.2億元。

台北市政府團隊昨中午前與輝達展開最後選址會議，在經濟部與台北市政府所提出的十餘個備案位址中，終敲定選擇北士科T17、T18用地。在新光人壽宣布願意合意解約後，知情人士透露，輝達主要考慮到交通位址較鄰近捷運與主要幹道，以及鄰近有包括金仁寶等其他科技公司，最終仍選擇北士科T17、T18，而非洲美國小預定地。

蔣萬安下午親自在議會上宣布這消息，他表示，北市府與輝達上午召開視訊會議，輝達明確表示選擇北士科T17、T18基地，並期盼市府儘速與新光人壽完成合意解約及都市計畫變更程序。他強調，市府將以最快速度推動相關行政作業，讓輝達海外總部順利落腳台北。

蔣萬安透露，新光人壽於上周召開記者會，宣布願與市府合意解約，並僅取回相關成本，這也是輝達拍板T17、T18的關鍵原因，目前三方已充分溝通，合意解約後將以「一塊乾淨的地」專案設定地上權，市府正加速相關流程，目標在明年6月與輝達簽約。

北市府官員表示，市府內部已經召開跨局處討論期程，例如兩基地要取消道路進行合併需經過都市計畫變更程序，這必須要再與新壽解約歸還土地後，才能進行公告一個月、之後還要再提審議，預估三個月之內可以完成，也就是明年1月底完成。

輝達 北士科

延伸閱讀

影／北市不普發現金綠嗆「守財奴」 蔣萬安：搞清楚狀況別偷換概念

何時與輝達簽約？蔣萬安估明年中完成程序

影／北市普發現金？苗博雅：誰讓人民有錯誤認知 蔣萬安回嗆「雙標」

「沒條件普發現金」挨批咎由自取 蔣萬安嗆綠營雙標：要北市用老本發

相關新聞

輝達台灣總部確定在T17、T18 北市拚明年中簽約

全球晶片龍頭輝達台灣總部昨確定落腳台北市北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18，市長蔣萬安昨宣布，市府中午與輝達視訊會議敲定，預...

新聞眼／蔣萬安拆彈成功 解約新壽仍應謹慎

台北市北士科Ｔ17、Ｔ18土地原是新光人壽與市府長達四年僵局縮影，因全球ＡＩ巨擘輝達選址，成為牽動台灣科技未來與市長蔣萬...

輝達台灣總部 權利金估百億

輝達（NVIDIA）台灣總部選址進入最終回，台北市長蔣萬安昨（29）日宣布，輝達已明確表示將把總部設於北投士林科技園區T...

輝達台灣總部 新壽：將儘快提送成本

輝達（NVIDIA）確定將在北投士林科技園區T17、T18 基地設立總部，外界關注新壽與北市府合意解約進度，據了解，新壽...

助輝達落腳 北市府盼2週內與新壽簽解約協議書

台北市長蔣萬安今天說，輝達明確表示台灣總部地點會在北士科T17、T18基地。地政局表示，希望2週內可與新壽簽訂協議書，目...

幕後／更大的地不要 為何輝達偏愛T17、T18？李四川揭關鍵原因

北市長蔣萬安今宣布，輝達總部確定落腳北士科T17、T18。今天中午的視訊會議，據了解，除輝達告知最後決定，也有表達確認北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。