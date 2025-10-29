助輝達落腳 北市府盼2週內與新壽簽解約協議書

台北市長蔣萬安今天說，輝達明確表示台灣總部地點會在北士科T17、T18基地。地政局表示，希望2週內可與新壽簽訂協議書，目標11月底前完成所有解約程序。

蔣萬安今天率局處首長赴台北市議會報告明年度施政計畫及總預算案並備質詢，無黨籍議員徐立信質詢問及市府與新光人壽解約及輝達（NVIDIA）進駐北投士林科技園區T17、T18基地時程。

蔣萬安答詢表示，目標是在明年中6月以前與輝達完成設定地上權契約的簽約，但若後續一切順利且能加速行政流程，能提早就提早。

至於與新壽解約，蔣萬安說，一切順利的話，這2週就可以確定。地政局長王瑞雲補充，希望這2週先與新壽完成第一階段協議書的簽訂，之後塗銷地上權程序就可加快，目標在11月底前完成。

徐立信再問，為讓輝達進駐，都市計畫變更需要多久。都發局長簡瑟芳說，要等土地回歸給市府後才能啟動程序，需要先公開展覽1個月再提都市計畫委員會審議，全部希望3個月內完成。

台北市副市長李四川在質詢休息時間被媒體堵訪時表示，與新壽合意解約後，市府就會開始推動都市計畫變更，將北士科T17、T18基地合併，最快2個月、最慢3個月完成。

合併後基地的權利金，國民黨台北市議員游淑慧曾評估，按照附近土地市價，預計要新台幣近百億元。李四川說，差不多，現在來看2塊基地的權利金合計就要約85億元，未來合併後近百億算是合理。