蔣萬安曝下一步想招商OpenAI…一問輝達進駐時程 藍議員直呼：太慢了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安。記者曾吉松／攝影

輝達確定落腳北士科T17、T18。議員要求北市府應該更大格局，宣告北市成為「AI產業研發之都」，將北士科剩下的三塊地積極佈局，北市長蔣萬安表示，除台積電、聯發科幾個科技大廠，北市府也會積極向國外頂尖企業招商，包括OpenAI等進到台北市，會整體規畫，確定就會來進行。

另外，秦慧珠也建議蔣萬安邀請輝達執行長黃仁勳當北市府市政顧問，甚至榮譽市民，蔣萬安說，先讓北市府 讓輝達落腳北士科，市府會來努力。

國民黨議員秦慧珠今天質詢問蔣萬安，輝達確定落腳T17T18後，心裡感覺如何？蔣說，當然很正面看待這件事，但是後續有很多行政作業要進行，我們不能鬆懈，甚至要加快腳步。

秦慧珠建議北市府，應更大格局，宣示輝達落腳北市當起點，宣告北市成為「AI產業研發之都」，蔣說，台北市的目標就是要打造AI發展的power house，秦慧珠也要求北市府要有具體做法，並提到北士科還有三塊地，希望北市府能吸引些台積電、聯發科、廣達電等總部到台北市。

秦說，目前台積電總部在新竹科學園區；聯發科總部在新竹科學園區，廣達在桃園龜山，台光電在桃園觀音工業區，能否遊說到台北市？跟輝達當鄰居，非只是租地的概念，能否將北士科剩下三塊地與輝達整體規畫。

蔣萬安表示，北市府絕對會以產業整體佈局思維，包括士林北投未來發展規畫，包括提到議員提到的幾個科技大廠，還有國外頂尖企業包括OpenAI就很好，能進到台北市，北市府會做整體規畫，有確定就會來進行。

至於北市府與新壽預計11月底完成解約、明年才要跟輝達簽約，秦慧珠直言「太慢了！」並要求北市府與輝達先在11月簽一個意向書。

輝達落腳北士科 新壽分手費多少錢？議員曝上限：超過就是獅子大開口

台北市長蔣萬安下午在市議會宣布，輝達選址確認在T17、T18，議員也關心後續流程，蔣表示，預計11月底前完成與新壽合意解...

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

新壽上周宣布有意與北市府「合意解約」北士科T17、T18地上權契約，北市府持續與輝達聯繫，北市府上午與輝達視訊會議，台北...

蔣萬安曝下一步想招商OpenAI…一問輝達進駐時程 藍議員直呼：太慢了

輝達確定落腳北士科T17、T18。議員要求北市府應該更大格局，宣告北市成為「AI產業研發之都」，將北士科剩下的三塊地積極...

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

台北市長蔣萬安下午赴議會報告預算案，蔣萬安報告結束後也宣布輝達已明確表示，海外總部選在北士科T17、T18。對於接下來北...

輝達確定落腳T17、T18 游淑慧曝1原因：權利金有機會上看百億

輝達總部確定落腳北士科T17、T18。國民黨議員游淑慧今天在臉書提到，外界好奇，未來輝達的專案設定地上權權利金價格多少？...

輝達確定落腳北士科 新壽已收北市府函件：將儘速提送成本

輝達（NVIDIA）確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18，據悉、新光人壽也在第一時間獲知此事。相關人士...

