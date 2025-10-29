快訊

輝達確定落腳北士科…建商惜售 房仲直言：價格只會越走越高

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
北士科示意圖。記者朱曼寧／攝影
北士科示意圖。記者朱曼寧／攝影

美國AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）確定將在北投士林科技園區（北士科）T17、T18 基地設立總部，激勵區域房市信心。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，輝達確定進駐是「台灣之福」，不僅帶動周邊商辦與租屋需求，也讓北市蛋白區的士林、北投一帶正式邁向成熟，據悉，已有建商出現惜售心理，甚至準備調價。

台北市長蔣萬安今日於議會備詢時證實，輝達已明確告知北市府總部將落腳北士科 T17、T18，市府將盡快啟動行政程序。徐佳馨表示，北士科兼具交通、用電穩定、土地產權單純與中央地方聯手推動等四大優勢，顯示輝達的選址具戰略眼光，也象徵國際大廠對台灣投資信心。

房價方面，根據實價登錄與市場資料顯示，北士科指標案「潤泰之森」最高成交單價達每坪153.9萬元，再創區域新高；遠雄「泱玥」高樓層成交單價143.9萬元，當地房仲表示，輝達一落地，接下來建商肯定不會輕易出掉餘屋，未來價格只會越走越高。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中也說，T17、T18 坐落的軟橋段鄰近芝山、明德、石牌等捷運商圈，學區與生活機能完善，具備發展潛力，未來如市府能同步強化交通串聯與公共設施建設，「北士科有望成為台灣下一個科技重鎮」。

輝達 北士科

