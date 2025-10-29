輝達落腳北士科 新壽分手費多少錢？議員曝上限：超過就是獅子大開口

台北市長蔣萬安下午在市議會宣布，輝達選址確認在T17、T18，議員也關心後續流程，蔣表示，預計11月底前完成與新壽合意解約，市府也會加快內部行政作業程序，包含區段徵收、都市計畫變更等盼解約後3個月內完成，議員也提醒，合意解約要守住「分手費」底線，不能讓新壽獅子大開口。

議員陳賢蔚也關心今日與輝達視訊會議內容，副市長李四川表示，會議是昨天敲定在今天中午12點舉行，由他跟相關局處首長與會，由於輝達先前和經濟部、市政府提備案，因為這攸關到後續市府相關行政程序，而輝達則表明選定T17、18用地。

議員鍾佩玲、許淑華皆關切市府與新壽這周初步磋商結果以及市府後續程序，蔣萬安回應，還是以這個為目標，這周希望能新壽來談、來確定，我們有初步接洽過，還有幾天會正式跟新壽確定。法務局長連堂凱補充，希望幕僚作業不要太多媒體曝光，這周見過一次面，這兩天會見第二次見，原則上會拿到新壽具體成本的計算內容。

許淑華則提醒，合意解約重點還是分手費是多少，市府與議會態度都一樣，上限就是40億，超過就是獅子大開口，絕不能讓新壽多要，要在合理合規合法的前提與新壽談判，呼籲要有底線。

蔣萬安允諾，會以合理合約原則與新壽洽談，都有事先各局處討論相關行政程序的期程，包括都市計畫變更、審議大概會多久。他強調，一定是加快行政流程，以最快速度，可以11月底前完成解約。王瑞雲補充，已要求新壽提出價格要有具體項目、金額、單據提出來。