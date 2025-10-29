輝達確定落腳北士科 房價又要暴衝了？專家：新案價格已悄悄上調

國際大廠輝達（NVIDIA）進駐議題總算落幕，29日經台北市政府確定，總部將設於北士科T17、T18基地。對此，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，輝達確定進駐是台灣之福，可預期未來將帶動周邊市場活絡，也讓區域房市吃下「定心丸」。

台北市長蔣萬安29日於市議會上備詢時指出，輝達明確向北市府表示，總部將會在北士科T17、T18基地，因此市府也會盡快啟動相關行政程序。

徐佳馨認為，輝達最終拍板落腳北士科，不僅符合企業立地考量，也反映出國際大廠布局的精準眼光，主要原因有四，一是北士科不僅具有鄰近捷運等交通優勢，且園區用電穩定，基地土地產權單純，加諸有中央與地方政府全力配合，四大條件吸引科技大廠進駐，對未來國際大廠招商信心是一大加分。

徐佳馨解析，輝達確定落腳北士科，預計將帶動士林、北投周邊商辦、租屋等市場需求，預期可望活絡區域經濟，也讓士林、北投一帶等過往北市房市蛋白區的區域發展邁向成熟，對地方絕對是重大利多，如未來市府能同步加強交通串聯與公共設施建設，有機會讓北士科成為台灣下一個科技產業重鎮。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶提醒，此類科技產業進駐議題，時常被視為「房市光明燈」，確實也能為周邊帶來短期榮景，並有助於改善近期低迷景氣，惟輝達題材雖熱，但也不代表北士科房價能夠無限上綱，加上不少新案價格近期已提前反映並上調開價，未來房價是否能挺住，還是要端看自住、剛性需求是否具支撐力道。