蔣萬安估輝達簽約115年中、新壽解約114年11月底

台北市長蔣萬安宣布輝達落腳北士科T17、T18。蔣萬安回應議員質詢何時與輝達簽約說，依評估明年中可完成相關程序；他也表示，預估今年11月底可與新壽解約。

蔣萬安今天率市政府局處首長赴北市議會報告明年度市府施政計畫及總預算案並備質詢。蔣萬安在報告後表示，輝達（NVIDIA）已明確表示，台灣總部地點在北士科T17、T18基地，市府將啟動各項行政程序，以最快速度讓輝達順利落腳台北。

最先質詢的國民黨台北市議員楊植斗質詢時說，輝達就是對台北市有信心，才願意留在台北，但蔣萬安公布後是否可能讓新光人壽拉高後續合意解約的談判籌碼。

蔣萬安答詢，現在態勢很清楚，輝達決定台灣、選擇台北、落腳北士科T17、T18，也是因輝達看見新壽上週記者會宣布與市府解約，且新壽很明確就是只要求成本。

蔣萬安說，此次宣布是三方談清楚的結果，就是市府與新壽合意解約後，提供乾淨土地並以專案設定地上權給輝達，且市府都定期與輝達視訊，輝達完全掌握各項進度及清楚狀況。

蔣萬安表示，輝達了解市府近期所做努力，且針對新壽願意跟市府合意解約且只取回成本，輝達正面看待並希望市府盡快完成相關程序，後續會同步啟動都市計畫變更等行政程序。

國民黨台北市議員郭昭巖說，至10月止，市府跟新壽解約金額包含已繳納權利金新台幣29.93億元、地租2.79億元、履約保證金3.65億元，共約36.38億餘元，其他支出則等待新壽提出。

她希望市府盡快委託律師、會計師等公正第三方單位協審解約金額合理性，並盡快與新壽洽商解約，把此筆預算送議會審議，多數議員都會支持。

台灣民眾黨台北市議員陳宥丞質詢，市府何時可與輝達簽約，且應注意後續契約問題。蔣萬安答詢，此案朝合意解約是雙方共識，估明年中可完成與輝達協議，這是市府各局處評估行程序後的結論。

民進黨台北市議員鍾佩玲質詢時問市府與新壽解約的時程。蔣萬安答詢，市府各局處已在討論相關期程，會加快行政流程，可望11月底完成雙方解約。