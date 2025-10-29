輝達確定落腳T17、T18 游淑慧曝1原因：權利金有機會上看百億

輝達總部確定落腳北士科T17、T18。國民黨議員游淑慧今天在臉書提到，外界好奇，未來輝達的專案設定地上權權利金價格多少？游說，她試算一二，2021年在新壽低價得標後，當時她就要求「保底修法」，即便給輝達專案價格、最優惠的保底底價，新的權利金試算下來，應該也有機會上看百億。

台北市長蔣萬安今天宣布，今天中午北市府與輝達視訊會議後，輝達確定最後決定總部要落腳北士科T17、T18。游淑慧今天也在臉書提到，輝達落腳何處，她昨晚就跟粉專「不演了新聞台」說，「我覺得就是T17、T18，別擔心」；早上也和頻道網友再次聊到「別擔心」。顯然，最後還是要蔣萬安的保證，才讓大家不擔心，「就像萬安動的鏟子才有效。」

至於外界好奇未來輝達的權利金價格，游淑慧說，她自己試算，2021年在新壽低價得標後，當時她就要求「保底修法」，也就是未來地上權的權利金底價設定，不能低於土地市價的3成。北士科T17和T18基地屬市有「科技產業專區用地」，合計面積約3.89公頃，所以若按目前規定和現值估算，即便給輝達專案價格、最優惠的保底底價，新的權利金試算下來應該也有機會上看百億。

游說，市庫有機會大幅增加收益，輝達可以直接跟市府承租，北市多了AI產業和高階就業機會，希望2026年一切「馬到成功」。