快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

輝達確定落腳T17、T18 游淑慧曝1原因：權利金有機會上看百億

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達總部確定落腳北士科T17、T18。聯合報系資料照
輝達總部確定落腳北士科T17、T18。聯合報系資料照

輝達總部確定落腳北士科T17、T18。國民黨議員游淑慧今天在臉書提到，外界好奇，未來輝達的專案設定地上權權利金價格多少？游說，她試算一二，2021年在新壽低價得標後，當時她就要求「保底修法」，即便給輝達專案價格、最優惠的保底底價，新的權利金試算下來，應該也有機會上看百億。

台北市長蔣萬安今天宣布，今天中午北市府與輝達視訊會議後，輝達確定最後決定總部要落腳北士科T17、T18。游淑慧今天也在臉書提到，輝達落腳何處，她昨晚就跟粉專「不演了新聞台」說，「我覺得就是T17、T18，別擔心」；早上也和頻道網友再次聊到「別擔心」。顯然，最後還是要蔣萬安的保證，才讓大家不擔心，「就像萬安動的鏟子才有效。」

至於外界好奇未來輝達的權利金價格，游淑慧說，她自己試算，2021年在新壽低價得標後，當時她就要求「保底修法」，也就是未來地上權的權利金底價設定，不能低於土地市價的3成。北士科T17和T18基地屬市有「科技產業專區用地」，合計面積約3.89公頃，所以若按目前規定和現值估算，即便給輝達專案價格、最優惠的保底底價，新的權利金試算下來應該也有機會上看百億。

游說，市庫有機會大幅增加收益，輝達可以直接跟市府承租，北市多了AI產業和高階就業機會，希望2026年一切「馬到成功」。

輝達 北士科 游淑慧

延伸閱讀

輝達進駐T17、18要付多少權利金？游淑慧估算金額 局長讚：懂行情

游淑慧被控誹謗京華城容積違失「金流異常」 北檢不起訴

有人認了？郝龍斌控境外網攻擊.. 游淑慧：證實AI造假介選

賴清德提中華民國2次、台灣51次 游淑慧諷：做台灣國父夢

相關新聞

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

新壽上周宣布有意與北市府「合意解約」北士科T17、T18地上權契約，北市府持續與輝達聯繫，北市府上午與輝達視訊會議，台北...

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

台北市長蔣萬安下午赴議會報告預算案，蔣萬安報告結束後也宣布輝達已明確表示，海外總部選在北士科T17、T18。對於接下來北...

輝達確定落腳T17、T18 游淑慧曝1原因：權利金有機會上看百億

輝達總部確定落腳北士科T17、T18。國民黨議員游淑慧今天在臉書提到，外界好奇，未來輝達的專案設定地上權權利金價格多少？...

輝達確定落腳北士科 新壽已收北市府函件：將儘速提送成本

輝達（NVIDIA）確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18，據悉、新光人壽也在第一時間獲知此事。相關人士...

輝達確定落腳北士科 陳菁徽：證明蔣萬安市府決策正確

輝達（NVIDIA）確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18。國民黨立委陳菁徽對此表示，感謝台北市府團隊展...

何時完成簽約？輝達將落腳北士科T17、T18 蔣萬安：目標明年中旬

台北市長蔣萬安下午在市議會宣布，輝達選址確認在T17、T18，待與新壽完成合意解約，相關行政程序完成後，就會與輝達來簽約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。