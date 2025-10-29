輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

台北市長蔣萬安下午赴議會報告預算案，蔣萬安報告結束後也宣布輝達已明確表示，海外總部選在北士科T17、T18。對於接下來北市府與新壽「合意解約」的「分手費」？議員顏若芳質詢問，47億是「緊繃」嗎？法務局長連堂凱說，有納入參考。

輝達中午表達海外總部選在北士科T17、T18，但黃仁勳也對外說之前「不知道什麼原因耽擱」顏若芳問蔣萬安，市府有告知黃仁勳原因嗎？何時告知輝達？蔣萬安說，市府和輝達有保持聯繫，管理階層都了解，黃仁勳不一定了解這麼多細節，但基本上，黃仁勳決定落腳台北並選定T17、T18，市府就讓這件事順利。

至於是不是在明年中與輝達簽約？蔣萬安說，預定明年中完成簽約。顏若芳也追問與新壽合意解約的「分手費」？沒有初抓金額？她之前是抓是47.25億，這是上限天花板，市府有沒有談判的價碼？連堂凱指出，新壽本周會提出成本，顏若芳說，47億是「緊繃」了？連堂凱指出，這有納入參考。