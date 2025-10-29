輝達確定落腳北士科 陳菁徽：證明蔣萬安市府決策正確

輝達（NVIDIA）確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18。國民黨立委陳菁徽對此表示，感謝台北市府團隊展現務專業的辦事能力，綠營側翼唱衰，等著看台北市長蔣萬安出包，選址確定證明台北市決策、作法正確。

輝達確定落腳北士科T17、T18，新光人壽第一時間獲知。相關人士指出，已正式收到台北市政府公文，要求提供該地上權案的成本試算明細，公司內部正加緊盤點，將在最短時間內完成並回覆市府。

陳菁徽表示，首先恭喜台北市民，也感謝台北市府團隊展現務實、迅速、專業的辦事能力，讓輝達海外總部確定設立北士科T17、T18 基地。這個光榮時刻，更是屬於全台灣人民的，在AI產業快速發展的浪潮中，台灣成功連結國際，扮演關鍵的角色。

陳菁徽也指出，回顧過去一段時間，當選址出現紛爭時，台北市府團隊積極解決問題，排除萬難進行溝通，但同時也看到很多綠營側翼唱衰調侃，等著看蔣萬安市長出包。如今選址確定，證明台北市的決策、作法是正確，也掃蕩所有疑慮，深化與輝達的合作與信任。

陳菁徽表示，台灣的國際關注度，勢必將透過輝達的落腳而更提升，呼籲中央政府要把握機會展現良好治理的形象，切莫再整天內鬥，到處放話，這樣只會給國際貽笑大方，覺得領導人魯莽而無法務實做事。