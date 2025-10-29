快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

輝達確定落腳北士科 陳菁徽：證明蔣萬安市府決策正確

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
輝達落腳地點北士科T17、T18。圖／聯合報資料照片
輝達落腳地點北士科T17、T18。圖／聯合報資料照片

輝達（NVIDIA）確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18。國民黨立委陳菁徽對此表示，感謝台北市府團隊展現務專業的辦事能力，綠營側翼唱衰，等著看台北市長蔣萬安出包，選址確定證明台北市決策、作法正確。

輝達確定落腳北士科T17、T18，新光人壽第一時間獲知。相關人士指出，已正式收到台北市政府公文，要求提供該地上權案的成本試算明細，公司內部正加緊盤點，將在最短時間內完成並回覆市府。

陳菁徽表示，首先恭喜台北市民，也感謝台北市府團隊展現務實、迅速、專業的辦事能力，讓輝達海外總部確定設立北士科T17、T18 基地。這個光榮時刻，更是屬於全台灣人民的，在AI產業快速發展的浪潮中，台灣成功連結國際，扮演關鍵的角色。

陳菁徽也指出，回顧過去一段時間，當選址出現紛爭時，台北市府團隊積極解決問題，排除萬難進行溝通，但同時也看到很多綠營側翼唱衰調侃，等著看蔣萬安市長出包。如今選址確定，證明台北市的決策、作法是正確，也掃蕩所有疑慮，深化與輝達的合作與信任。

陳菁徽表示，台灣的國際關注度，勢必將透過輝達的落腳而更提升，呼籲中央政府要把握機會展現良好治理的形象，切莫再整天內鬥，到處放話，這樣只會給國際貽笑大方，覺得領導人魯莽而無法務實做事。

輝達 北士科 蔣萬安 國民黨 新光人壽

相關新聞

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

新壽上周宣布有意與北市府「合意解約」北士科T17、T18地上權契約，北市府持續與輝達聯繫，北市府上午與輝達視訊會議，台北...

輝達確定落腳北士科 新壽已收北市府函件：將儘速提送成本

輝達（NVIDIA）確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18，據悉、新光人壽也在第一時間獲知此事。相關人士...

輝達選址確定 蔣萬安親宣就是北士科T17、T18

台北市長蔣萬安下午到議會施政報告並備詢，蔣萬安證實中午已和輝達確定落腳北市T17、T18土地，北市府與新壽T17、T18...

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

輝達落腳北市確定了，台北市長蔣萬安今天表示，北市府今天中午已經跟輝達視訊會議，等等就會宣布。

輝達台灣總部用地卡關 黃仁勳：不知耽擱的原因是什麼

輝達計畫將台灣總部設置在北投士林科技園區T17、T18基地，但至今仍然卡關，輝達執行長黃仁勳28日被問到相關問題時表示，...

輝達落腳T1718、新洲美段？ 蔣萬安曝市府態度：持續溝通

北市府與新壽啟動T17、T18合意解約正幕僚協商作業中；另市府提出洲美國小預定地備案，也送輝達評估，不過議員陳賢蔚質疑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。