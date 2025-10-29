快訊

川普歷史知多少？紐時：林則徐「這句詩」形塑習近平貿易戰立場

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

燕子口堰塞湖警戒尚未解除 空拍對比畫面「壩體幾乎完全沖毀」

聽新聞
0:00 / 0:00

何時完成簽約？輝達將落腳北士科T17、T18 蔣萬安：目標明年中旬

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安下午在市議會宣布，輝達選址確認在T17、T18，待與新壽完成合意解約，相關行政程序完成後，就會與輝達來簽約，蔣表示，按照局處推估，希望能夠在明年中旬簽約，會加快行政流程

民眾黨議員陳宥丞表示，輝達進駐北士科消息令人振奮，但接下來合意解約還有程序要走，預計何時會與輝達完成簽約，但由於目前合意解約尚未完成，還是有訴訟風險，呼籲市府單位要好好把關，避免輝達落腳台北時程延宕。

蔣萬安表示，目前相關行政程序已開始進行，預計明年中會完成簽約。法務局長連堂凱也說，目前T17、18市府與新壽雙方目前朝合意解約方向走，這禮拜已開始磋商。

在地議員黃瀞瑩也提醒，現在整個產業方向已確定，目前T3、4、12三塊地現在也尚未招商，應盡快開始規畫招標，還有周邊文林國小、中正高中校舍已十分老舊應盡快因應未來人口增加加速更新改建，以及交通上規畫包含承德路及福國路口上下班都會塞車，相關備案應要有配套。

輝達 北士科 蔣萬安 新壽

延伸閱讀

輝達選址確定「落腳北士科T17、T18」 蔣萬安：三方談得非常清楚

北市不加碼發現金挨轟…蔣萬安曝理由：須評估財政狀況

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

相關新聞

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

新壽上周宣布有意與北市府「合意解約」北士科T17、T18地上權契約，北市府持續與輝達聯繫，北市府上午與輝達視訊會議，台北...

輝達落腳北士科 新壽分手費最多47億？北市府這樣說

台北市長蔣萬安下午赴議會報告預算案，蔣萬安報告結束後也宣布輝達已明確表示，海外總部選在北士科T17、T18。對於接下來北...

輝達確定落腳T17、T18 游淑慧曝1原因：權利金有機會上看百億

輝達總部確定落腳北士科T17、T18。國民黨議員游淑慧今天在臉書提到，外界好奇，未來輝達的專案設定地上權權利金價格多少？...

輝達確定落腳北士科 新壽已收北市府函件：將儘速提送成本

輝達（NVIDIA）確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18，據悉、新光人壽也在第一時間獲知此事。相關人士...

輝達確定落腳北士科 陳菁徽：證明蔣萬安市府決策正確

輝達（NVIDIA）確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18。國民黨立委陳菁徽對此表示，感謝台北市府團隊展...

何時完成簽約？輝達將落腳北士科T17、T18 蔣萬安：目標明年中旬

台北市長蔣萬安下午在市議會宣布，輝達選址確認在T17、T18，待與新壽完成合意解約，相關行政程序完成後，就會與輝達來簽約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。