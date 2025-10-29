何時完成簽約？輝達將落腳北士科T17、T18 蔣萬安：目標明年中旬

台北市長蔣萬安下午在市議會宣布，輝達選址確認在T17、T18，待與新壽完成合意解約，相關行政程序完成後，就會與輝達來簽約，蔣表示，按照局處推估，希望能夠在明年中旬簽約，會加快行政流程。

民眾黨議員陳宥丞表示，輝達進駐北士科消息令人振奮，但接下來合意解約還有程序要走，預計何時會與輝達完成簽約，但由於目前合意解約尚未完成，還是有訴訟風險，呼籲市府單位要好好把關，避免輝達落腳台北時程延宕。

蔣萬安表示，目前相關行政程序已開始進行，預計明年中會完成簽約。法務局長連堂凱也說，目前T17、18市府與新壽雙方目前朝合意解約方向走，這禮拜已開始磋商。

在地議員黃瀞瑩也提醒，現在整個產業方向已確定，目前T3、4、12三塊地現在也尚未招商，應盡快開始規畫招標，還有周邊文林國小、中正高中校舍已十分老舊應盡快因應未來人口增加加速更新改建，以及交通上規畫包含承德路及福國路口上下班都會塞車，相關備案應要有配套。