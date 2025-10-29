快訊

紛擾半年…輝達落腳北士科T17、T18 房仲曝4原因「舊愛還是最美」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
輝達執行長黃仁勳在北流舉行主題演講中，宣布台灣總部將設在北士科。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安29日於議會中宣布，輝達（NVIDIA）確定落腳北士科T17、T18基地，後續將與新壽商討解約事宜，並進行都市計畫變更等事務，讓紛紛擾擾長達約半年的輝達總部覓地案拍板落定。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，輝達選T17、T18有四大原因，一是T17、T18坐落北士科相對便利的軟橋段，距離芝山、明德、石牌等成熟捷運商圈很近，與台北歐洲學校、文昌國小、文林國小、中正高中等學府也很近，整體機能性比之前被點名的T12、洲美國小預定地等洲美段備案選項理想。

第二，T17、T18具有臨磺溪、外雙溪的雙水岸優勢，對跨國企業來說，更有利於打造高能見度的國際地標門面，也讓輝達經過半年的兜兜轉轉，最終仍回到最初的起點，選擇在T17、T18扎根。

第三，輝達原本就對T17、18情有獨鍾，初期在評估各地時，T17。T18的優勢早就勝出，包括周邊的發展成熟度，且地段交通鄰近市區，坊間甚至有「風水有利公司發展」的論調，所以還是一時之選。

另外，談判過程中，各方提及的選項，包括洲美國小預定地，仍有待進一步整合，反觀T17、T18在新壽釋出善意願意讓賢的情況下，關鍵阻礙現階段已經有解，相對起來，利空出盡，目前只待市府和新壽解約，以及透過都市計畫調整兩基地中間的道路變更，一切就可以如當初規劃的藍圖進行，因此繞一圈舊愛還是最美。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，輝達總部選址定案，無疑讓周邊房市吃了好大的一顆定心丸，但後續仍需待新壽與北市府協商解約，並進行都計變更，將兩塊地中間的道路縫合後，再專案設定給輝達開發。

其中新壽與北市府解約的退還與賠償金額，還須經過市議會的審議，因此相關行政流程恐怕還需耗時大半年以上，因此距離輝達總部動土興建，還有不少等待時間，所以有意布局「輝達宅」的買家，建議待新壽跟北市府確定解約後，再選定是否進場，以求將置產風險降到最低。

輝達確定進駐北士科T17、T18。聯合報系資料照
輝達 北士科 新壽

