輝達選址確定「落腳北士科T17、T18」 蔣萬安：三方談得非常清楚
北士科T17、T18設定地上權案，新壽上周宣布有意與北市府「合意解約」，北市府今上午與輝達視訊會議，市長蔣萬安下午在議會宣布輝達選址確認在該處。議員關切目前進度，蔣回應，三方已經談得非常清楚，要合意解約之後，一塊乾淨的地、專案設定地上權給輝達。
國民黨議員楊植斗關切，輝達決定在T17、T18，對於北市談判是好事或壞事？蔣萬安回應，包括輝達在內，都是正面看待接下來的發展，也強調現在整個態勢，輝達已經很清楚，決定台灣、選擇台北、落腳在北士科且決定是T17、18，也是因為他們看到新壽上周記者會宣布要跟北市府合意解約，而且講得很明確只要求相關成本。
蔣萬安認為，這是因為三方大家都已經談得非常清楚，要合意解約之後，一塊乾淨的地、專案設定地上權給輝達。
至於期程是否會卡住？蔣萬安表示，不會的，北市府定期跟輝達有視訊會議，也都讓他們完全掌握各項進度，他們非常清楚狀況，也了解北市府在這段期間所做各項努力。對於新壽願意跟北市府合意解約、只取回成本，他們正面看待，也希望北市府盡快完成程序，後續就可以同步啟動都市計畫變更在內的相關行政程序。
