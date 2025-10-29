輝達選址確定「落腳北士科T17、T18」 蔣萬安：三方談得非常清楚

北士科T17、T18設定地上權案，新壽上周宣布有意與北市府「合意解約」，北市府今上午與輝達視訊會議，市長蔣萬安下午在議會宣布輝達選址確認在該處。議員關切目前進度，蔣回應，三方已經談得非常清楚，要合意解約之後，一塊乾淨的地、專案設定地上權給輝達。

國民黨議員楊植斗關切，輝達決定在T17、T18，對於北市談判是好事或壞事？蔣萬安回應，包括輝達在內，都是正面看待接下來的發展，也強調現在整個態勢，輝達已經很清楚，決定台灣、選擇台北、落腳在北士科且決定是T17、18，也是因為他們看到新壽上周記者會宣布要跟北市府合意解約，而且講得很明確只要求相關成本。

蔣萬安認為，這是因為三方大家都已經談得非常清楚，要合意解約之後，一塊乾淨的地、專案設定地上權給輝達。