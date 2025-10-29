聽新聞
輝達確定落腳北士科 新壽已收北市府函件：將儘速提送成本
輝達（NVIDIA）確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18，據悉、新光人壽也在第一時間獲知此事。相關人士指出，已正式收到台北市政府公文，要求提供該地上權案的成本試算明細，公司內部正加緊盤點，將在最短時間內完成並回覆市府。
新壽強調，會依市府要求詳細列出權利金、租金及相關開發費用，以利雙方後續協商。這也是T17、T18案進入「合意解約」前的重要程序之一。
據了解，目前新壽態度如同新壽董事長魏寶生上周表示，除了希望取回當初繳交的權利金與租金外，若最終協議金額高於成本，超出部分將全數捐作公益，展現企業社會責任。
新壽當時也在各大報刊登廣告，列出5點說明，「一，主動化解僵局，以國家公益為先」、「二、地上權之取得及開發進度依法合規」、「三、堅守原則：不向納稅人請求未來損失之補償」、「四、本公司已盡力配合，惟三方各有立場，共識難以達成」、「五、改變投資策略，呼籲共創產業未來」。
