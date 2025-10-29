輝達台灣總部選地確定！ 蔣萬安確定：北士科 T17、T18

輝達（NVIDIA）落腳北市確定了，台北市長蔣萬安29日宣布，輝達明確表示台灣總部就在北士科T17、T18。

蔣萬安今天赴議會時，進行大會施政計畫與總預算案報告，在報告結束後，他也透露，與輝達視訊結束後，雙方有三點結論跟各位議員做報告。

蔣萬安指出，第一，輝達明確的表示他們海外總部就會在北市科T17、T18，所以這一項也是輝達也請我們可以對外公開的說明；第二，輝達也希望、並且樂觀看待市府與和新光人壽完成合一解約的程序；第三，接下來我們也會盡快的來啟動包含都市計劃變更在內的各項行政程序，我們希望能夠以最快速度讓輝達海外總部順利落腳台北。