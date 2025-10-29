輝達台灣總部選地確定！ 蔣萬安確定：北士科 T17、T18
輝達（NVIDIA）落腳北市確定了，台北市長蔣萬安29日宣布，輝達明確表示台灣總部就在北士科T17、T18。
蔣萬安今天赴議會時，進行大會施政計畫與總預算案報告，在報告結束後，他也透露，與輝達視訊結束後，雙方有三點結論跟各位議員做報告。
蔣萬安指出，第一，輝達明確的表示他們海外總部就會在北市科T17、T18，所以這一項也是輝達也請我們可以對外公開的說明；第二，輝達也希望、並且樂觀看待市府與和新光人壽完成合一解約的程序；第三，接下來我們也會盡快的來啟動包含都市計劃變更在內的各項行政程序，我們希望能夠以最快速度讓輝達海外總部順利落腳台北。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言