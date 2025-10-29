輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

新壽上周宣布有意與北市府「合意解約」北士科T17、T18地上權契約，北市府持續與輝達聯繫，北市府上午與輝達視訊會議，台北市長蔣萬安下午在市議會宣布，輝達選址確認在T17、T18。

蔣萬安下午赴議會報告114年度第二次追加(減)預算案及115年度總預算案，蔣萬安報告完後，向市議會宣布，今天與輝達視訊會議，明確表示，海外總部就會在北士科T17、T18，可請市府對外公開說明。

第二，輝達希望並樂觀盡快和新壽完成合意解約的程序；第三，接下來北市府會盡快啟動包括都市計畫變更在內的等行政程序，希望能以最快速度讓輝達海外總部落腳台北。